The Moon: Nhiệm vụ cuối cùng (The Moon) chính thức khởi chiếu tại Hàn Quốc từ 2/8 và ra rạp Việt từ 11/8.

Trước khi phát hành tại Hàn Quốc, The Moon: Nhiệm vụ cuối cùng đã được bán trước cho 155 quốc gia. Phim lấy mốc thời gian giả định vào năm 2029 khi tàu vũ trụ Woori-ho của Hàn Quốc bắt đầu cuộc hành trình tới Mặt trăng. Điều này đã thu hút sự chú ý của thế giới nhưng một ngọn lửa Mặt trời bùng lên đã nhấn chìm con tàu vũ trụ, chỉ còn lại duy nhất thành viên phi hành đoàn Hwang Sun-woo (Doh Kyung Soo thủ vai) mắc kẹt tại Mặt trăng.

Cựu giám đốc chuyến bay của Trung tâm vũ trụ Naro, Kim Jae-gook (Sul Kyung Gu thủ vai) và giám đốc quỹ đạo Mặt trăng của NASA, Yoon Moon-young (Kim Hee Ae thủ vai) đã tham gia vào một trận chiến khốc liệt chống lại các yếu tố ngoài không gian để đưa Sun-woo trở về an toàn.

The Moon: Nhiệm vụ cuối cùng là một trong những bom tấn điện ảnh Hàn đáng mong đợi nhất hiện nay khi sở hữu dàn diễn viên hàng đầu với mức đầu tư lên đến 28 tỷ Won (520 tỷ đồng). Phim được quay hoàn toàn dưới định dạng 4K với 45 ống kính cùng hiệu ứng VFX đẳng cấp để mang đến trải nghiệm xem phim tốt nhất cả về diễn xuất, âm thanh, hình ảnh trong không gian ngoài vũ trụ.

Để đạt được tính chân thực, ê-kíp sản xuất cũng tạo ra một bộ tàu vũ trụ vật lý gần giống với thực tế bao gồm các bảng đèn LED, tất cả công tắc hoạt động và sử dụng các thành phần, vật liệu theo cách tiếp cận của NASA. Thậm chí, phương tiện thám hiểm cũng được hoàn thiện đến mức các chuyên gia có thể vận hành và thực hiện các nhiệm vụ cơ bản trên mặt trăng thực tế.

The Moon: Nhiệm vụ cuối cùng là dự án điện ảnh đầu tiên sau khi Doh Kyung Soo xuất ngũ, đồng thời đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng sau 5 năm của anh. Chia sẻ về dấu ấn đặc biệt này, nam diễn viên cho biết: “Tôi từng ước mơ một ngày nào đó có thể tham gia một bộ phim về không gian. Tôi quyết định nhận vai trong The Moon vì kịch bản quá xuất sắc và muốn thử thách bản thân trong việc thực hiện cơ thể bay bổng ở môi trường không trọng lượng”.

Kể về quá trình quay phim, Doh Kyung Soo cho hay: “Tôi không gặp khó khăn nào khi diễn xuất vì con tàu vũ trụ cảm giác rất thật. Đây thật sự là một bộ phim quy mô khổng lồ và chi tiết đến phi thường”.

Tuy nhiên, anh cũng gặp không ít trở ngại suốt hơn nửa năm quay phim khi phải mặc bộ đồ phi hành gia nặng 10kg trong thời tiết nóng bức và di chuyển khó khăn. Ngoài ra, hầu hết các cảnh quay của Doh Kyung Soo chỉ thực hiện một mình mà không có sự tương tác trực tiếp với bạn diễn.

Tại buổi ra mắt The Moon ở Hàn Quốc, Doh Kyung Soo đã bật khóc sau khi xem lại bộ phim. "Tôi không phải kiểu người dễ khóc khi xem phim. Có điều gì đó làm tôi thấy ngại ngùng. Tôi từng kiềm chế rất nhiều nhưng đã khóc khi xem The Moon. Một bộ phim với tình yêu thương giữa con người hay khoảnh khắc tất cả hòa làm một để cùng cứu một người, tôi nghĩ The Moon là bộ phim có thể làm lay động cảm xúc của mọi người", Doh Kyung Soo chia sẻ.