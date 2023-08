Mở đầu tập 3 The New Mentor (Người mẫu toàn năng) phát sóng tối 25/8, top 22 thí sinh bước vào khu vực đào tạo toàn diện với buổi học múa ballet do Super Coach (người huấn luyện) NSƯT Trần Hoàng Yến làm cố vấn.

Sau buổi tập luyện khó nhằn, mỗi thí sinh có 2 phút thực hiện thử thách chụp ảnh đứng trên mũi giày đế cứng và tạo các động tác múa ballet. Sau thử thách đầu tiên này, ban giám khảo chọn được 3 thí sinh thể hiện tốt và kém nhất. Top 3 bức ảnh xuất sắc gọi tên: Ngọc Ánh (đội Thanh Hằng), Khlóe Phương Nguyễn (đội Hương Giang) và Thu Trang (đội Lan Khuê). Thùy Trang, Hoàng Yến và Thảo Đặng là 3 thí sinh có phần trình diễn kém nhất.

Thu Trang (đội Mentor Lan Khuê) giành chiến thắng ở thử thách đầu tiên.

Tiếp theo, các thí sinh phải chứng minh thực lực, bản lĩnh trong phần thử thách chính với đề bài thực hiện trình diễn catwalk trên những địa hình liên hoàn bao gồm: sỏi đá, cát lún, cầu thang và tạo dáng trước cánh tay robot. Trước khi bước vào phần thử thách, mỗi đội được phép bàn bạc chiến lược, sắp xếp đội hình cho đội với sự hướng dẫn của các New Mentor (thí sinh được Mentor chỉ định) có nhiệm vụ sắp xếp đội hình trình diễn, hướng dẫn để tạo nên phần thi hoàn chỉnh trong thời gian quy định.

Trong phần luyện tập trước phần thi, do chưa có nhiều kinh nghiệm, Kim Phương gặp nhiều khó khăn trong việc hướng dẫn, thể hiện sự lúng túng, bối rối và mất bình tĩnh khiến Mentor Thanh Hằng quát mắng, lớn giọng nói: “Thôi! đi đi, đừng nói hoài vậy!”. Bên cạnh đó, thí sinh Khlóe Phương Nguyễn (đội Hương Giang) trong lúc tập luyện, do quá căng thẳng đã vấp ngã và choáng váng.

Bước vào phần thi, với sự quan sát của các Super Judge (giám khảo) Lukkade Metinee, Cris Horwang, NTK Chung Thanh Phong và Host Dược sĩ Tiến, đội Hồ Ngọc Hà bị nhận xét về phần catwalk không đều giữa các người mẫu và căn chỉnh thời gian không chính xác. Đội Hương Giang và Lan Khuê cũng được các giám khảo đánh giá các thí sinh trình diễn yếu, chưa thể hiện được hết yêu cầu của đề bài.

Các thí sinh trong thử thách chính của tập 3 The New Mentor.

Cuối cùng, đội của Mentor Thanh Hằng được BGK khen ngợi bởi sự đồng đều, các thí sinh hỗ trợ nhau tốt, phần trình diễn, tạo dáng trước máy quay đầy sáng tạo, dứt khoát, mạnh mẽ và giành được chiến thắng chung cuộc.

Đội Mentor Thanh Hằng giành chiến thắng trong tập 3 The New Mentor.

Theo luật của chương trình, đội Thanh Hằng chọn đội Hương Giang an toàn ở tuần này. Trước quyết định này, Hồ Ngọc Hà chia sẻ: “Từ tập 1 đến tập 2 tình bạn chỉ là ngoài cuộc sống, còn khi bước vào cuộc chơi mọi thứ phải công bằng…”.

Sau khi hội ý, Hồ Ngọc Hà quyết định đưa H Duyên-B'krông và Thảo Đặng vào phòng loại. Về phía Lan Khuê, cô cử 2 thí sinh nhiều kinh nghiệm là Pông Chuẩn và Thùy Trang vào vòng nguy hiểm khiến Dược sĩ Tiến tranh cãi với Mentor của 2 thí sinh này vì cho rằng cách chơi quá mạo hiểm. Ngay lập tức Lan Khuê lên tiếng: “Người ta đưa ai vào vòng loại là quyền của người ta, không dám loại là lỗi của bạn”.

Thuỳ Trang, Pông Chuẩn, H Duyên-B'krông và Thảo Đặng.

Thanh Hằng gây bất ngờ khi đưa Mai Ngô vào phòng loại trừ để cùng chứng kiến kết quả và học hỏi. Cô cho rằng thí sinh này có phần thể hiện tốt trong thử thách nên nhận được ưu ái.

Trải qua vòng thuyết phục và thử thách interview (phỏng vấn), Thanh Hằng đã nói lời chia tay với Thảo Đặng. Trong khi đó, Host Dược Sĩ Tiến cũng gây bất ngờ khi quyết định tạm biệt H Duyên-B'krông, khiến đội Hồ Ngọc Hà mất 2 "gà chiến".

Bị “trả đũa” và mất đi 2 thí sinh mạnh, Hồ Ngọc Hà bức xúc cảnh báo Host Dược sĩ Tiến: "2 chị đại, đại dữ chưa? Tập 4, tập 5 là ngồi chơi nhé! Dược Sĩ Tiến sau tập này cẩn thận với cộng đồng mạnh. Đi được 1/3 chặng đường rồi, mình chưa thấy bạn nào xứng đáng với The New Mentor".

Mentor Hồ Ngọc Hà cảnh báo Host Dược sĩ Tiến:

Phước Sáng - Đỗ Phong