Thêm bang Mỹ kiện TikTok

Theo Reuters, ngày 18/1, người đứng đầu cơ quan tư pháp bang Iowa (Mỹ), bà Brenna Bird, đã kiện TikTok và công ty mẹ ByteDance, cáo buộc nền tảng chia sẻ video này đánh lừa các bậc cha mẹ, khiến con của họ truy cập các nội dung không phù hợp trên ứng dụng mà họ không hay biết.

TikTok tiếp tục bị kiện tại Mỹ.

“TikTok qua mặt các bậc phụ huynh bằng cách thể hiện sai mức độ nghiêm trọng của nội dung xuất hiện trên nền tảng này”, bà Bird cho hay.

Với cáo buộc trên, bang Iowa tìm kiếm các hình phạt tài chính và lệnh cấm TikTok tái diễn các hành vi lừa dối.

TikTok đã lên tiếng cho rằng, nền tảng này có biện pháp bảo vệ giới trẻ, như tạo quyền kiểm soát của phụ huynh và giới hạn thời gian đối với người dùng dưới 18 tuổi.

Đây là vụ kiện mới nhất ở Mỹ chống lại TikTok. Trước đó, các bang Arkansas và Utah cũng đã khởi kiện tương tự.

Lỗ hổng đe doạ hàng triệu thiết bị Android và iPhone

Các chuyên gia an ninh mạng của Trail of Bits tại New York vừa phát hiện lỗ hổng LeftoverLocals.

Lỗ hổng nằm trong GPU AMD, Apple và Qualcomm, cho phép kẻ tấn công đánh cắp lượng lớn dữ liệu từ bộ nhớ của bộ xử lý đồ họa GPU.

Lỗ hổng LeftoverLocals đe doạ hàng triệu thiết bị Android và iPhone.

Về cơ bản, hầu hết máy tính và máy chủ hiện đại được thiết kế đặc biệt để chứa dữ liệu riêng biệt, không thể truy cập dữ liệu của nhau. Tuy nhiên, cuộc tấn công lợi dụng lỗ hổng LeftoverLocals sẽ phá vỡ bức tường này.

Khi đã có thể truy cập, hacker lấy cắp dữ liệu từ bộ nhớ cục bộ được phân bổ cho GPU mà lẽ ra chúng không có quyền truy cập.

Trong một mô phỏng, nhóm nghiên cứu sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn mã nguồn mở Llama.cpp cung cấp thông tin chi tiết về tạp chí Wired.

Chỉ vài giây, thiết bị của kẻ tấn công đã thu thập phần lớn phản hồi do LLM cung cấp bằng các sử dụng LeftoverLocals để vào bộ nhớ GPU.

Apple cho biết lỗ hổng đã được khắc phục đối với chip M3 và A17. Qualcomm báo cáo rằng họ đang phân phối các bản cập nhật bảo mật cho khách hàng. Còn theo AMD, công ty sẽ cho phát hành một bản cập nhật phần mềm vào tháng 3 tới.

Tuy nhiên, Trail of Bits cảnh báo người dùng cuối có thể không dễ dàng có được tất cả các tùy chọn phần mềm cập nhật này.

Apple Watch lại bị cấm bán tại Mỹ

Tòa phúc thẩm Liên bang Mỹ mới đây đã bác bỏ lệnh hoãn cấm Apple Watch. Như vậy, Apple một lần nữa sẽ phải ngừng bán các thiết bị Apple Watch Series 9 và Ultra 2 từ 17h ngày 18/1 (giờ địa phương).

The Verge đánh giá đây là một bước thụt lùi đối với Apple khi hãng đang cố gắng tìm cách lách lệnh cấm nhập khẩu của Ủy ban Thương mại Quốc tế (ITC).

Giao diện ứng dụng đo nồng độ SpO2 trên Apple Watch. Ảnh: Foundry.

Táo khuyết sẽ buộc phải loại bỏ tính năng Blood Oxygen đo oxy trong máu trên Apple Watch Series 9 và Ultra 2 để có thể tiếp tục nhập khẩu và bán các mẫu smartwatch này ở Mỹ.

Với Apple, việc loại bỏ tính năng khỏi các sản phẩm đã phát hành là điều bất thường. Sự vắng mặt của tính năng đo oxy trong máu có thể làm cho Apple Watch kém hấp dẫn với một số khách hàng.

Samsung sẽ sớm ra mắt nhẫn thông minh

Tại sự kiện Unpacked ở San Jose, California (Mỹ) rạng sáng 18/1 (giờ Việt Nam), trong lúc giới thiệu tính năng sức khỏe trên ứng dụng Samsung Health, Samsung tiết lộ về chiếc nhẫn thông minh Galaxy Ring.

Samsung tiết lộ về chiếc nhẫn thông minh Galaxy Ring tại sự kiện Unpacked ở San Jose, California (Mỹ) rạng sáng 18/1 (giờ Việt Nam)

Theo Samsung, hãng đã tạo ra một thiết bị chăm sóc sức khỏe và thể chất mạnh mẽ, dễ tiếp cận với mục tiêu thay đổi hình thái sức khỏe trong tương lai.

Đoạn video ngắn chỉ đề cập đến khả năng theo dõi sức khỏe và sử dụng công nghệ AI của Galaxy Ring, nhưng Samsung không công bố thêm bất cứ thông tin nào.

Galaxy Ring là một sản phẩm tập trung vào sức khỏe, nhỏ gọn hơn so với smartwatch và thích hợp để đeo qua đêm, theo dõi giấc ngủ. Đồng thời, chiếc nhẫn thông minh này cũng có thể đi kèm với nhiều tính năng khác như thanh toán, mở khóa xe hơi, duyệt nội dung TV,...