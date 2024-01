Đúng như mong đợi, sự kiện Galaxy Unpacked rạng sáng 18/1 (giờ Việt Nam) đã ra mắt loạt điện thoại thông minh hàng đầu mới nhất của Samsung: Galaxy S24, S24+ và S24 Ultra với nhiều tính năng AI mới như “Khoanh để tìm kiếm” (Circle-to-Search), Phiên dịch theo thời gian thực,...

Galaxy S24 không có nhiều thay đổi so với người tiền nhiệm Galaxy S23 ra mắt năm ngoái.

Về thiết kế và phần cứng, Galaxy S24 không có nhiều thay đổi so với người tiền nhiệm Galaxy S23 ra mắt năm ngoái. Cụm 3 camera phía sau vẫn được giữ nguyên với camera chính 50MP, camera góc rộng 12MP và camera tele 10MP. Màn hình 6,2 inch Full HD+ lớn hơn 1/10 inch và pin tăng thêm 100mAh so với thế hệ trước. Bộ xử lý Snapdragon 8 Gen 3 mới đã được tối ưu hóa giúp Galaxy S24 xử lý tất cả các tác vụ tiện lợi do AI hỗ trợ.

Dưới đây là bảng so sánh thông số kỹ thuật giữa Samsung Galaxy S24 với hai đối thủ gần nhất của nó là Apple iPhone 15 và Google Pixel 8: