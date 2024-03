Quyết định ngày 7/3 của thẩm phán Lewis Kaplan ở Manhattan, New York đã làm tăng thêm áp lực buộc ông Trump phải nộp một khoản bảo lãnh "chấp nhận được" trong quá trình kháng cáo bản án trong vụ bà Carroll kiện cựu tổng thống tội phỉ báng.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Trong phán quyết ngày 26/1, bồi thẩm đoàn liên bang tại tòa án New York đồng ý với bà Carroll, cựu nhà báo làm việc cho tạp chí Elle, rằng ông Trump đã hủy hoại danh tiếng của bà vào tháng 6/2019 bằng cách phủ nhận việc ông đã tấn công tình dục bà trong phòng thay đồ của cửa hàng bách hóa Bergdorf Goodman ở Manhattan vào giữa những năm 1990.

Thẩm phán Kaplan hôm 8/2 đã công bố phán quyết chính thức, đồng thời cho ông Trump 30 ngày để nộp ngân phiếu bảo lãnh hoặc tiền mặt trong thời gian kháng cáo.

Theo Reuters, ông Trump đã tìm cách trì hoãn việc thi hành bản án cho đến khi thẩm phán ra quyết định về nỗ lực của ông nhằm vô hiệu hóa nó như đơn kháng cáo ngày 5/3. Tuy nhiên, ông Kaplan nói cựu tổng thống đáng lẽ không nên đợi 25 ngày sau phán quyết rồi mới tìm cách trì hoãn. Vị thẩm phán này nhấn mạnh, ông Trump cũng không cho thấy bản thân có thể phải chịu “tổn thất không thể khắc phục” như thế nào nếu phải nộp bảo lãnh.

Đội ngũ pháp lý và phát ngôn viên của ông Trump chưa phản hồi yêu cầu bình luận về diễn biến mới. Trong khi đó, luật sư của bà Carroll cũng từ chối lên tiếng về sự việc.

Theo báo Guardian, tính linh hoạt tài chính của ông Trump đã xấu đi hồi tháng trước, khi thẩm phán tuyên bố ông phải chịu trách nhiệm pháp lý trong vụ án gian lận dân sự của tập đoàn gia đình ở New York. Trong vụ kiện do Tổng chưởng lý New York Letitia James khởi xướng, tòa đã ra lệnh cho cựu tổng thống phải nộp phạt 454,2 triệu USD.

Ông Trump cũng đề nghị nộp ngân phiếu bảo lãnh trị giá 100 triệu USD trong vụ việc trên, nhưng đã bị bác bỏ.

Hôm 5/3, khi được hỏi liệu ông có thể trả số tiền phạt hoặc bảo lãnh trong cả 2 vụ án hay không, ông Trump quả quyết với hãng tin Fox rằng: “Tôi có rất nhiều tiền. Tôi có thể làm những gì tôi muốn… Tôi không lo lắng về tiền bạc”.