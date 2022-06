Thép vừa giảm nhẹ, xi măng tăng giá lần thứ 3 liên tiếp

Từ giữa tháng 6, hàng loạt doanh nghiệp xi măng trong nước liên tục thông báo tăng giá bán. Giá xi măng tăng thêm phổ biến ở mức 50.000-80.000 đồng/tấn, có loại tăng 140.000 đồng/tấn.

Cụ thể, Công ty CP Kinh doanh Xi măng miền Bắc vừa thông báo tăng giá bán sản phẩm xi măng Norcem Yên Bình và Xi măng Norcem Mai Sơn sản xuất tại Yên Bình, tăng 70.000 đồng/tấn (đã bao gồm VAT) đối với các chủng loại xi măng bao, rời và bao jumbo từ ngày 10/6.

Đáng chú ý, Công ty TNHH TM Xi măng Công Thanh khu vực miền Trung và Công ty CP Xi măng Tân Quang - VVMI cho hay sẽ tăng giá bán xi măng từ 50.000-140.000 đồng/tấn (đã bao gồm VAT) tùy chủng loại, áp dụng từ 15/6.

Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn thông báo từ ngày 22/6 sẽ tăng giá bán xi măng bao và rời thêm 70.000 đồng/tấn (đã bao gồm VAT). Từ ngày 22/6, Công ty Xi măng Long Sơn cũng tăng 60.000 đồng/tấn đối với tất cả nhãn hiệu xi măng rời.

Giá xi măng tăng lần thứ 3 liên tiếp

Tương tự, Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch tăng từ 50.000-80.000 đồng/tấn (đã bao gồm VAT) đối với xi măng PCB40 bao, rời đa dụng và công nghiệp, từ ngày 22/6.

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân cũng điều chỉnh tăng 50.000 đồng/tấn đối với sản phẩm xi măng bao và rời Vicem Hải Vân, Wallcem (đã bao gồm VAT) từ 22/6.

Xi măng Trung Sơn điều chỉnh thêm 90.000 đồng/tấn các sản phẩm xi măng bao và rời từ ngày 10/6.

Các DN xi măng khác như Norcem, Cẩm Phả, Hạ Long, Quang Sơn... cũng tăng giá từ 70.000-100.000 đồng/tấn.

Nguyên nhân khiến giá xi măng tăng cao được các doanh nghiệp lý giải do giá nguyên vật liệu như: than, dầu, thạch cao... tăng dẫn đến giá thành sản xuất tăng. Trong đó, than là nguyên liệu chiếm khoảng 30% trong cơ cấu giá thành cho sản xuất xi măng song giá than tăng mạnh. Từ ngày 7/6, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tăng giá than thêm 15% so với trước. Ngoài ra, giá xăng tăng liên tục và dự kiến tiếp tục tăng cũng gây áp lực lớn lên giá bán xi măng của doanh nghiệp.

Đây là đợt tăng giá thứ 3 của xi măng từ đầu năm đến nay. Trước đó, trong đợt điều chỉnh tăng giá hồi tháng 3, các doanh nghiệp chủ yếu tăng giá xi măng khoảng 100.000 đồng một tấn, có đơn vị nâng giá đến 150.000 đồng một tấn. Trong đợt điều chỉnh tăng giá hồi đầu tháng 4 và nửa cuối tháng 5, phần lớn các doanh nghiệp sản xuất xi măng đều có mức tăng 55.000-80.000 đồng/tấn.

Các chuyên gia cho rằng sản lượng tiêu thụ xi măng nội địa trong năm nay sẽ tăng trưởng trở lại do Nhà nước đang đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và triển khai xây dựng các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm.

Giá xi măng tăng cao khiến ngành xây dựng tiếp tục gặp khó. Bởi xi măng là nguyên liệu đầu vào quan trọng cho ngành xây dựng.

Trong phiên trả lời chất vấn Quốc hội ngày 9/6, Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể cũng thông tin về việc giá xăng dầu và căng thẳng Nga - Ukraine khiến vật liệu xây dựng tăng giá mạnh. Điều này gây khó khăn cho chủ đầu tư trong việc quản lý giá thành, quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Tuy nhiên, trong khi giá xi măng tăng thì giá thép lại liên tiếp được điều chỉnh hạ giá. Nhiều doanh nghiệp thép trong nước thông báo hạ giá sản phẩm từ chiều ngày 19/6, với mức giảm tới hơn 500.000 đồng/tấn, kéo giá bán còn hơn 16 triệu đồng/tấn. Như vậy, trong vòng hơn 5 tuần, giá thép trong nước giảm tới 6 lần với tổng mức giảm đến hơn 2,5 triệu đồng/tấn, tùy từng thương hiệu và loại thép.

Gia Hưng