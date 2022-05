Trong khi giá thép quay đầu giảm mạnh, hạ tới gần 1 triệu đồng/tấn chỉ trong vòng 15 ngày cuối tháng 5 thì giá xi măng vẫn tăng mạnh.

Theo Vụ Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng), trong tháng 5/2022, sản lượng tiêu thụ xi măng ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu ước đạt 9,27 triệu tấn, tăng khoảng 3% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, xi măng tiêu thụ trong nước khoảng 5,97 triệu tấn; xuất khẩu ước đạt khoảng 3,3 triệu tấn.

Đáng chú ý, giá bán xi măng trong nước trong tháng 5 tăng mạnh. Bộ Xây dựng cho biết, do ảnh hưởng của việc tăng giá các nguyên liệu đầu vào trong sản xuất xi măng như xăng dầu, than ... đều tăng nên trong quý I/2022, xi măng đã có sự tăng giá. Nhiều doanh nghiệp buộc phải điều chỉnh giá bán xi măng ra thị trường.

Giá xi măng tăng mạnh

Trong tháng 5, ngay từ đầu tháng, khối các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Xi măng Việt Nam, gồm: Vicem Bỉm Sơn, Vicem Bút Sơn đã quyết định điều chỉnh tăng giá bán.

Theo đó, từ ngày 10/5, Vicem Bỉm Sơn thông báo tăng giá bán xi măng bao, rời lên 70.000 đồng/tấn; giá xi măng và clinker xuất khẩu cũng tăng 95.000 đồng/tấn. Xi măng Cần Thơ, xi măng Tây Đô cũng đồng loạt tăng giá 7.000 - 10.000 đồng/bao.

Giá bán xi măng trong nước trong tháng 5 tăng khoảng 40.000 - 80.000 đồng/tấn, tùy từng loại và thương hiệu xi măng.

Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2022, giá xi măng tăng 13,7% so với 5 tháng cùng kỳ năm 2021 và tăng 3% so với quý IV/2021.

Các chuyên gia trong lĩnh vực vật liệu xây dựng cho hay, năm 2022, chi phí trong sản xuất ngành xi măng tăng mạnh do giá nguyên liệu sản xuất đầu vào tăng. Trong đó, than là nguyên liệu chiếm khoảng 30% trong cơ cấu giá thành cho sản xuất xi măng tăng rất mạnh. Theo dữ liệu của Trading Economic, giá than đá ngày 30/5 ở mức 401 USD/tấn, tăng 33,76% so với tháng trước và 237,26% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá xăng dầu cũng tăng mạnh do xung đột chiến tranh giữa Nga và Ucraina dẫn đến nguồn cung khan hiếm. Tính từ đầu năm tới nay, giá xăng trong nước đã tăng 6.741-6.774 đồng/lít, lên mức giá gần 31.000 đồng/lít.

Giá nguyên liệu đầu vào tăng khiến nhiều loại vật liệu xây dựng khác cũng tăng mạnh. Ngoài xi măng, các loại vật liệu xây dựng khác như cát, đá, gạch đều tăng.

Đơn cử, trong tháng 5, giá nhựa đường các loại tăng từ 800-1.000 đồng/kg so với tháng 4; cát vàng tăng 20.000 đồng/m3, cát đen tăng khoảng 5.000 đồng/m3; gạch nung tăng 500 đồng/viên; các loại đá xây dựng như: đá đen, đá xanh, sỏi xây dựng tăng khoảng 10.000 đồng/m3. Giá các thiết bị điện như ổ cắm, công tắc điện, ống luồn... từ 1/6 cũng đồng loạt tăng 5%. Giá các mặt hàng trang trí nội thất tăng khoảng 20% so với thời điểm đầu tháng 4.

Nhằm hạn chế những tác động tiêu cực trước đà tăng giá vật liệu xây dựng như hiện nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành mới đây đã có công văn yêu cầu các cơ quan khẩn trương thực hiện điều chỉnh hợp đồng, điều chỉnh giá hợp đồng do ảnh hưởng biến động giá vật liệu. Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan xây dựng, công bố giá và chỉ số giá các loại vật liệu theo quy định và khẩn trương thực hiện các giải pháp để quản lý giá, bình ổn giá các vật liệu xây dựng công trình xây dựng nói chung và đặc biệt là các dự án giao thông trọng điểm quốc gia theo đúng quy định của pháp luật.

Gia Hưng