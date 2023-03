Sáng nay, gần 90.000 thí sinh làm bài thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức.

Kỳ thi diễn ra ở các địa phương gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Bình Thuận, TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng, Bến Tre, Bạc Liêu, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Tiền Giang và Đồng Tháp. Tại TP.HCM, kỳ thi diễn ra ở nhiều trường đại học như: Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, Trường ĐH Sài Gòn, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM... và các điểm thi là các trường thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM. Phần lớn thí sinh là học sinh các trường THPT trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận như Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Long An.