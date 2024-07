Đây là năm thứ ba Bộ Công an tổ chức kỳ thi này để làm căn cứ xét tuyển vào các trường, học viện công an nhân dân. Năm nay, kỳ thi có gần 18.000 thí sinh tham gia, tăng 20% so với năm ngoái.

Tại điểm thi Học viện An ninh nhân dân, nhiều thí sinh và phụ huynh có mặt từ sớm để làm thủ tục tham dự kỳ thi vào chiều 6/7. Sáng mai (ngày 7/7), các thí sinh sẽ làm bài thi đánh giá trong thời gian 180 phút.

Từ huyện Quảng Ninh (Quảng Bình), chị Đỗ Thị Thanh Huyền đưa con trai ra Hà Nội từ hai hôm trước để có thời gian chuẩn bị cho kỳ thi này. Hai mẹ con ở nhờ nhà người quen gần trường để tiện di chuyển trong các ngày làm thủ tục và thi cử.

“Con đam mê ngành công an từ rất nhỏ, vì thế dù ở xa, cả hai vợ chồng tôi vẫn động viên con theo đuổi ước mơ. Trước ngày thi, tôi dặn con hãy cứ thoải mái làm bài, không nên quá áp lực”.

Ngoài tham gia thi vào khối trường công an, con trai chị Huyền cũng dự định sẽ sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển vào Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng.

Thí sinh làm thủ tục thi chiều 6/7

Đến từ Anh Sơn (Nghệ An), Lê Trí Dũng, học sinh Trường THPT Anh Sơn 1, cho biết, sáng nay, em cùng mẹ bắt xe khách ra Hà Nội để làm thủ tục thi vào buổi chiều. Hai mẹ con lựa chọn ở ký túc xá của Học viện An ninh nhân dân để gần với điểm thi.

Từ vài tháng trước, Dũng đã tham gia sơ tuyển ở địa phương và chủ yếu tự ôn luyện để sẵn sàng cho kỳ thi này. Theo Dũng, đây là kỳ thi có ý nghĩa quan trọng, quyết định việc em có trúng tuyển vào Học viện An ninh nhân dân hay không, do đó em cũng rất lo lắng.

“Em tự tin nhất ở môn Toán nên đã đăng ký mã bài C1 với phần tự luận Toán. Trước đó, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, em dự tính đạt khoảng 26 điểm khối A. Để trúng tuyển vào ngành yêu thích, em đặt mục tiêu đạt từ 60/100 điểm trong bài thi đánh giá vào ngày mai”, Dũng nói.

Nhà ở Ứng Hòa (Hà Nội), Đặng Văn Hưng không mất quá nhiều thời gian di chuyển tới điểm thi này. Yêu thích ngành công an, Hưng lựa chọn ngành An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tại Học viện An ninh Nhân dân. Nhưng vì vẫn cảm thấy chưa chắc chắn, Hưng dự định sẽ đăng ký thêm vào Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông bằng điểm thi tốt nghiệp THPT.

Khác với bài thi tốt nghiệp, theo Hưng, bài thi đánh giá của Bộ Công an khó hơn vì có phần thi tự luận. “Thí sinh sẽ phải trình bày cách làm chi tiết thay vì chỉ chọn kết quả. So với điểm chuẩn năm ngoái, em cần đạt 60-65/100 điểm ở bài thi này mới có cơ hội trúng tuyển”, Hưng lo lắng.

Thí sinh nghe phổ biến quy chế thi

Theo kế hoạch, sáng ngày 7/7, các thí sinh sẽ làm bài thi đánh giá trong thời gian 180 phút. Thí sinh sẽ chọn một trong hai mã bài CA1 hoặc CA2 tùy theo thế mạnh của các em về lĩnh vực tự nhiên hay xã hội. Trong đó, CA1 là mã bài thi với phần trắc nghiệm gồm kiến thức Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và ngôn ngữ Anh; phần tự luận là Toán.

CA2 là mã bài thi với Phần trắc nghiệm gồm kiến thức Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và ngôn ngữ Anh; phần tự luận là Ngữ văn.

Năm nay, tổng số chỉ tiêu tuyển sinh mới cho các học viện, trường công an nhân dân là 2.150, thông qua 3 phương thức tuyển sinh. Trước đó, đã có gần 130 thí sinh trúng tuyển vào các trường, học viện công an, trong đó, có 11 thí sinh được tuyển thẳng do đạt giải quốc gia, quốc tế; 116 thí sinh trúng tuyển theo diện xét kết hợp học bạ và chứng chỉ ngoại ngữ với mức tối thiểu 7.5 IELTS. Với phương thức 3, kết quả bài thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD-ĐT sẽ chiếm 40% tổng điểm xét tuyển; kết quả bài thi đánh giá do Bộ Công an tổ chức sẽ chiếm 60% tổng điểm xét tuyển. Trong thời hạn 15 ngày, các học viện, trường công an nhân dân sẽ hoàn thành công tác chấm thi. Trong thời hạn 7 ngày từ ngày công bố kết quả điểm thi, các học viện, trường công an nhân dân sẽ tiếp nhận đơn phúc khảo của thí sinh.