Cụ thể, Trường Quản trị và Kinh doanh chỉ còn giữ tiêu chuẩn chiều cao với các thí sinh ứng tuyển vào ngành Quản trị và An ninh giống như các năm 2021, 2022. Để ứng tuyển vào ngành này, thí sinh nữ phải cao từ 1m58 trở lên, thí sinh nam cao từ 1m65 trở lên, có thể lực và thị giác tốt (trừ trường hợp có năng khiếu thì xét riêng).

Theo trường, đây là chương trình mang tính chiến lược đối với sự nghiệp đào tạo nhân tài, góp phần phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy đối tượng tuyển sinh phải đáp ứng thêm các điều kiện của chương trình về chuẩn đầu vào, trong đó có học lực, hạnh kiểm và chiều cao.

Các ngành còn lại của trường gồm: Quản trị doanh nghiệp và Công nghệ, Marketing và Truyền thông, Quản trị Nhân lực và Nhân tài không áp dụng điều kiện về chiều cao.

Trước đó, Trường Quản trị và Kinh doanh đặt ra điều kiện về chiều cao đối với các thí sinh xét tuyển vào trường. Thông thường, chỉ có các trường công an, quân đội mới đặt ra tiêu chuẩn về sức khỏe, trong đó, có yêu cầu về chiều cao đối với thí sinh. Ngoài ra, có những ngành học đặc thù ở một số trường mới đòi hỏi về chiều cao để đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp sau này, chẳng hạn ngành Quay phim của Học viện Báo chí và Tuyên truyền hay ngành Giáo dục Quốc phòng và An ninh của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Lý giải về việc đưa ra tiêu chí chiều cao trong xét tuyển, đại diện Trường Quản trị và Kinh doanh cho hay, mục tiêu của trường là đào tạo ra những nhà lãnh đạo, quản trị và điều hành xuất sắc cho cả khu vực công và tư.

“Trong quá trình thực hiện sứ mệnh này, ngoài những yếu tố về học lực và kỹ năng, thể chất, hình thể cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp và tự tin của các nhà lãnh đạo tương lai”.

Tuy nhiên theo Bộ GD-ĐT, Điều 13 về Quyền và nghĩa vụ học tập của công dân của Luật Giáo dục, học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân và mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, đặc điểm cá nhân, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế đều bình đẳng về cơ hội học tập.

Để bảo đảm công bằng đối với thí sinh về cơ hội dự tuyển, nhà trường phải tuân thủ và bảo đảm không để thí sinh nào bị mất cơ hội dự tuyển do những quy định không liên quan tới trình độ, năng lực (trừ những quy định của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng mang tính đặc thù trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh) hoặc do quy trình tuyển sinh gây phiền hà, tốn kém.

Do đó, Bộ GD-ĐT đề nghị ĐH Quốc gia Hà Nội chỉ đạo Trường Quản trị và Kinh doanh nghiêm túc thực hiện.

Vì sao trường thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội không tuyển thí sinh thấp bé? Năm 2024, Trường Quản trị và Kinh doanh (ĐHQGHN) tiếp tục đặt ra điều kiện về chiều cao đối với các thí sinh xét tuyển vào trường, trong đó, nữ cần cao từ 1m58, nam từ 1m65, thể lực và thị giác đều phải tốt.