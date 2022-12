Thị trưởng New York tìm chuyên gia diệt chuột, lương lên tới 170.000 USD

Theo CBS, trong ngày 1/12 (giờ địa phương), Thị trưởng New York Eric Adams đã đăng tải một thông báo tìm kiếm ứng viên cho vị trí "Giám đốc giảm thiểu loài gặm nhấm", hay hiểu đơn giản là người diệt chuột.

"Tôi ghét loài chuột hơn tất cả mọi thứ. Nếu bạn có sự quyết tâm cao độ và bản năng sát thủ để tiêu diệt đàn chuột đang không ngừng sinh sôi ở New York, thì có một công việc trong mơ đang chào đón bạn", ông Adams nói.

Thông báo chi tiết từ văn phòng thị trưởng New York cho biết, các ứng viên cho vị trí này cần có bằng cử nhân đại học, có kinh nghiệm về quản lý đô thị, quản lý dự án hoặc quản lý hành chính công. Sử dụng máy vi tính thuần thục, có thể lực tốt và khả năng lãnh đạo là các yếu tố cần thiết khác. Mức lương cho người lãnh đạo chiến dịch diệt chuột là 120.000-170.000 USD/năm (2,9-4,1 tỷ VND).

Thông báo tuyển người của Thị trưởng New York được đưa ra trong bối cảnh các khiếu nại về chuột ngày càng gia tăng ở thành phố này. Tính trong 8 tháng đầu năm 2022, đường dây nóng của New York nhận được hơn 21.500 cuộc khiếu nại liên quan tới chuột, tăng 71% so với 18.000 cuộc cùng kỳ năm ngoái.

Việt Dũng