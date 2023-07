Đó là những số liệu đáng chú ý tại Báo cáo toàn cảnh thị trường bất động sản quý II và 6 tháng đầu năm 2023, được Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam công bố chiều 14/7.

Quý II “sáng” hơn quý I

Bà Phạm Thị Miền, Phó Ban Nghiên cứu thị trường và xúc tiến đầu tư Bất động sản, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho biết, thị trường bất động sản quý II/2023 đã có những diễn biến tích cực hơn quý I.

Theo đó, trong quý II vừa qua, cả nước ghi nhận hơn 200 dự án nhà ở mở bán, hầu hết là dự án cũ mở bán trong giai đoạn tiếp theo; cung cấp ra thị trường khoảng 20.000 sản phẩm, bao gồm các phân khúc chung cư, nhà thấp tầng và đất nền.

Lượng giao dịch trong quý ghi nhận phục hồi nhẹ, đạt khoảng 3.704 giao dịch, xấp xỉ 18% tổng nguồn cung mở bán mới.

Thị trường bất động sản cần thêm động lực để "đảo chiều". (Ảnh: Hoàng Hà)

Theo bà Miền, con số giao dịch này tuy chỉ bằng 60% so với cùng kỳ năm 2022 nhưng đã tăng hơn 30% so với quý I/2023. Lượng giao dịch phục hồi nhẹ trước hàng loạt các biện pháp hỗ trợ quyết liệt của Chính Phủ và động thái giảm lãi suất vay mua nhà của các ngân hàng.

“80% lượng giao dịch là căn hộ chung cư có đầy đủ pháp lý. Lượng giao dịch chỉ có thể bật tăng nếu nguồn cung trên thị trường được cải thiện với nhiều sản phẩm đa dạng hơn”, bà Miền nói.

Theo số liệu của VARS, giá căn hộ chung cư ở các thành phố lớn ở quý II/2023 tiếp tục ghi nhận ở ngưỡng cao do các dự án mới mở bán chủ yếu là dự án cao cấp. Cụ thể, trung bình 52 triệu đồng/m2 tại Hà Nội, tăng 1,46% so với quý trước. Tại TP.Hồ Chí Minh, trung bình 67 triệu đồng/m2, giảm 4,6% so với quý trước.

Thị trường hầu như không có căn hộ bình dân, giá dưới 25 triệu đồng/m2. Tổng nguồn cung căn hộ chung cư bình dân giảm 98% so với năm 2019. Chung cư có mức giá xung quanh 25 triệu đồng/m2 chỉ có tại một số ít dự án nhà ở thương mại tại khu vực xa trung tâm các thành phố.

Bên cạnh đó, bà Miền cũng thông tin về giao dịch, mức giá tại thị trường thứ cấp có sự phân hóa theo phân khúc giá.

Cụ thể, các sản phẩm có giá trị cao hơn 20 tỷ đồng ghi nhận mức giảm giá lên tới 30% so với lúc đỉnh. Tuy nhiên, mức giá này vẫn cao hơn nhiều so với mức giá mua ban đầu từ chủ đầu tư.

Còn các sản phẩm phù hợp với nhu cầu ở thực, mức giá dưới 3 tỷ đồng, đã ghi nhận giao dịch trở lại với mức giá tăng nhẹ so với quý trước.

Theo bà Miền, hiện là thời điểm tốt cho các khách hàng có sẵn dòng tiền cần mua bất động sản để ở hoặc đầu tư trong dài hạn.

Cần động lực tạo sức bật

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam đánh giá, thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm nay vẫn còn hạn chế nhưng quý II đã có một số tín hiệu tốt lên. Điều này được thể hiện qua các con số về nguồn cung, giá cả.

“Rất cần thêm các động lực mạnh mẽ hơn để có thể tạo sức bật, giúp thị trường sớm 'đảo chiều'”, ông Đính nói.

Cũng theo lãnh đạo Hội Môi giới, việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thời gian qua cho thấy sự quyết tâm, quyết liệt của Chính phủ. Nhất là mới đây, Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo các địa phương, Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng… xử lý các vấn đề nổi cộm trong vấn đề phê duyệt giá đất.

“Tuy nhiên, thị trường vẫn cần có nhiều hơn các chính sách kiểu như Nghị định 08 về trái phiếu doanh nghiệp, Nghị định 10 (quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai) để tháo gỡ trực diện những vướng mắc, rào cản của các quy định pháp luật đang gây khó cho các dự án bất động sản”, ông Đính nói.

Với sự vào cuộc của Chính phủ, ông Đính cho rằng, từ nay đến cuối năm, thị trường bất động sản sẽ có thêm những tín hiệu tốt hơn so với 6 tháng đầu năm.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Lê Đình Chung, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản SGO Homes đánh giá, nguồn cung bất động sản hiện vẫn hạn chế, do đó cần tháo gỡ pháp lý để tăng cung.