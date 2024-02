Theo ghi nhận của PV VietNamNet những ngày đầu năm mới, hàng loạt doanh nghiệp ở Bình Dương đang có nhu cầu tuyển dụng lao động số lượng lớn, hầu hết là lao động phổ thông.

Một doanh nghiệp thông báo tuyển dụng 1.000 người lao động ở Bình Dương - Ảnh: T.T

Tại khu công nghiệp Đồng An (TP Thuận An, Bình Dương), Công ty TNHH Meraki FW (chuyên sản xuất và gia công túi xách xuất khẩu) treo bảng thông báo tuyển dụng 500 lao động sản xuất thuộc các bộ phận may, chặt, lạng, sơn viền, thủ công,…. Ngoài ra, công ty này còn tuyển thêm cả cán bộ quản lý sản xuất và nhân viên kỹ thuật, giám sát…

Để thu hút nhân sự, công ty thông báo sẽ nhận hồ sơ phỏng vấn ngay trong ngày, mức thu nhập cũng được công khai từ 9 - 18 triệu đồng/tháng kèm theo tiền thưởng và các chế độ đãi ngộ khác. Mặc dù mức thu nhập khá cao, quy trình tuyển dụng cũng được tiến hành nhanh chóng tạo điều kiện thuận lợi nhưng vẫn vắng bóng người tới nộp hồ sơ.

Còn tại Công ty Leading Star (chuyên may mặc) trong KCN Đồng An, bộ phận nhân sự phải kê bàn ghế ra đường gần công ty để thông báo và tiếp nhận hồ sơ xin việc.

Doanh nghiệp này hiện đang có nhu cầu tuyển dụng khoảng 1.000 công nhân may mặc với mức thu nhập từ 12 triệu đồng/tháng trở lên. Người xin việc có nhu cầu sẽ được phỏng vấn đi làm ngay. Nhưng theo quan sát của PV, trong một buổi chiều chỉ khoảng 50 người đến tìm hiểu thông tin việc làm và nộp hồ sơ.

Bộ phận nhân sự kê bàn ghế ra đường tuyển dụng nhưng vẫn vắng bóng người xin việc - Ảnh: T.T

Tại KCN VSIP I (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng treo bảng tuyển dụng kèm theo đầy đủ thông tin về việc làm.

Cụ thể, Công ty TNHH Kurabe Industrial Việt Nam (100% vốn Nhật Bản) thông báo tuyển dụng 500 lao động. Ngoài mức lương từ 6 triệu đồng trở lên, công ty còn phụ cấp tăng ca, nhà ở, chuyên cần, xăng xe, khu vực làm việc… áp dụng cho cả nhân viên thử việc.

Công ty TNHH Tessellation Bình Dương gần đó cũng thông báo tuyển dụng 500 công nhân may - học nghề kèm theo đãi ngộ hấp dẫn nhưng tình hình không khả quan hơn, người lao động đến xin việc vẫn vắng bóng.

Một cán bộ nhân sự của Công ty nội thất The One chi nhánh Bình Dương (KCN Đại Đăng, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) cho biết, năm nay công ty có nhiều đơn hàng nên cần thêm khoảng 100 công nhân. Từ ngày mùng 10 Tết nhân sự công ty chia thành nhiều nhóm đứng ở khu công nghiệp Đại Đăng (TP Thủ Dầu Một) và Nam Tân Uyên (TP Tân Uyên) nhưng mới chỉ tuyển được số lượng đếm trên đầu ngón tay.

Cầm trên tay bộ hồ sơ xin việc, chị Trần Thị Hòa (SN 1996, ngụ tỉnh Đắk Lắk) chia sẻ, cách đây nửa năm chị nghỉ việc do công ty cắt giảm nhân sự. Năm mới chị quyết định xuống Bình Dương xin việc vào một công ty may mặc ở TP Thủ Dầu Một. Theo chị Hòa, thời điểm này đi xin việc có nhiều lựa chọn hơn, không còn khó như trước.

Dù nhiều công ty thông báo tuyển gấp nhưng lượng người đến xin việc vẫn thưa thớt - Ảnh: T.T

Theo lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, dự báo năm 2024, toàn tỉnh Bình Dương có khoảng 8.000 doanh nghiệp tuyển dụng với hơn 60.000 lao động. Một số ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng tương đối lớn là ngành dệt may, điện tử, sản xuất sản phẩm từ gỗ,…

Để hỗ trợ doanh nghiệp về nguồn lao động, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương đã thực hiện nhiều biện pháp để thu hút người lao động, đồng thời kết nối chặt chẽ với hệ thống trung tâm trên toàn quốc, qua đó điều tiết lao động từ các nơi về địa bàn.