Chiều 11/8, Công an huyện Sông Mã (tỉnh Sơn La) cho biết, vào ngày 10/8, Đội CSGT -TT Công an huyện Sông Mã tiếp nhận video, hình ảnh phản ánh vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ do một cá nhân cung cấp.

CSGT lập biên bản với K. về hành vi chạy xe bằng một bánh. Ảnh CACC.

Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin phản ánh, công an tiến hành xác minh người điều khiển xe máy vi phạm giao thông là C.V.K. (SN 2008, ở Nậm Ty, Sông Mã, Sơn La).

Khi đó, K. điều khiển xe máy mang BKS 26C1: 314.XX chở bạn nữ ngồi sau đi hướng xã Chiềng Khương - Chiềng Cang. K chạy xe bằng một bánh tại Km 64 + 500 Quốc lộ 4G thuộc bản Hong Ngay, Chiềng Cang.

Hình ảnh K. chạy xe bằng một bánh. Ảnh CACC.

Công an đã làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính với K. về lỗi: Người từ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi đi mô tô, điều khiển xe đi bằng một bánh (đối với xe hai bánh), và xe không có gương chiếu hậu. Đồng thời tuyên truyền với K. và giải thích cho gia đình biết hành vi của con em họ là gây nguy hiểm cho bản thân và người tham gia giao thông, vi phạm TTATGT đường bộ.