Chiều 8/8, trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, Công an TP Hà Nội đang chuẩn bị nội dung để phát động "Phong trào toàn dân tham gia, phát hiện, cung cấp các thông tin hình ảnh vi phạm trật tự an toàn giao thông cho cơ quan công an".

Nội dung tuyên truyền của Công an TP Hà Nội

Theo đó, các hành vi vi phạm được cơ quan công an đề nghị người dân cung cấp thông tin, hình ảnh gồm: Nhóm hành vi vi phạm của phương tiện vận tải hành khách (đón, trả khách sai quy định; chở quá số người quy định...); nhóm hành vi vi phạm của phương tiện vận tải hàng hóa (quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng, xếp hàng hóa trên xe vượt quá giới hạn quy định); nhóm hành vi vi phạm của phương tiện đi ngược chiều; nhóm hành vi vi phạm của ô tô không tuân thủ các quy định khi ra vào đường cao tốc...

Hình ảnh xe máy đi ngược chiều tại nút giao Ngã Tư Sở (Đống Đa, Hà Nội)

Cũng theo đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, việc vận động nhằm huy động sự vào cuộc tổng thể, nâng cao trách nhiệm của các sở, ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và quần chúng nhân dân trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tự ý thức, trách nhiệm trong chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông.

CSGT xử lý xe chở quá tải tại huyện Hoài Đức

Về hình thức gửi thông tin, hình ảnh phản ánh cho cơ quan công an, người dân có thể gửi qua trang Zalo: "Phòng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội" hoặc số điện thoại đường dây nóng: 0243.942.4451.