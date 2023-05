Chiều 17/5, Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Ng. (SN 2006), Lã Quang Ph. (SN 2003) Đỗ Mạnh Q. (SN 2006), Phạm Việt Ph. (SN 2005), Dương Đức Th. (SN 2007) và Phạm Đại Đức D. (SN 2006), tất cả đều ở huyện Ba Vì, để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Nhóm thanh, thiếu niên bị cơ quan công an khởi tố. Ảnh CACC.

Công an xác định, vào tháng 9/2022, Nguyễn Cảnh B. (SN 2006, ở tỉnh Nghệ An) và Lý A Ph. (SN 2005, ở Điện Biên) đến làm thợ sơn thuê tại trường THCS Sơn Đà.

Ở đây, B. dùng tài khoản Facebook của mình để làm quen với Nguyễn Thị Ng. là học sinh lớp 9B. Cả hai thường xuyên nhắn tin nói chuyện với nhau. Lúc này, Nguyễn Cảnh B. và Lý A Ph. có xảy ra mâu thuẫn và nhiều lần thách thức hẹn đánh nhau với Chu Minh Đ. (SN 2009, học sinh lớp 8B trường THCS Sơn Đà).

Biết B. đang nhắn tin với Ng. và nhiều lần đưa đón nữ sinh này đi chơi, nên Minh Đ. định “mượn tay” bạn trai Ng. là Quang Ph. để trả thù đối phương. Sau đó, Minh Đ. liên hệ với Quang Ph. và nói B. và A Ph. tán tỉnh Ng.

Ghen tuông, khoảng 19h30 ngày 16/4/2023, Quang Ph. rủ thêm Q., Việt Ph., Th., Đức D. và Đức Ph. đi tìm đánh B. và A Ph. Do không biết mặt “tình địch” nên Quang Ph. rủ Minh Đ. cùng đi để “chỉ điểm”. Nam sinh này lập tức gọi thêm Nguyễn Tiến Th. là bạn mình đi đánh nhau cùng.

Sau đó, Quang Ph. đăng nhập vào tài khoản Facebook của người yêu và biết Ng. và B. hẹn gặp nhau ở gần nhà nữ sinh này nói chuyện. Nhìn ảnh chụp “check in” của B., Minh Đ. nhận ra đó là đoạn đường chân dốc đê gần trường THCS Sơn Đà, nên cả bọn lập tức di chuyển.

Đến nơi, thấy B và A Ph. cùng Giàng A T. (SN 2003 - cùng làm nghề thợ sơn với B.) đang đi bộ. Lập tức, cả nhóm của Quang Ph. đuổi theo đối phương và nhặt gạch, đá ở đường tấn công nhóm của B.

Bị tấn công, B. và A Ph. trèo tường vào trường THCS Sơn Đà, lấy ra 2 thanh tuýp sắt dài ra thách thức, sau đó nhóm của Quang Ph. ra về. Đến tối 22/4, Ng. gặp người yêu là Quang Ph.liền kể chuyện bị A Ph. chặn xe và dọa đánh.

Thêm vào đó, B. thường dùng điện thoại di động chụp ảnh lén nhằm bôi xấu Ng., nên nhờ bạn trai gọi người đánh B. và A Ph. nhằm lấy điện thoại để xóa hết ảnh trong bộ nhớ.

Tối 23/4, Ng. nhắn tin hẹn B. đi chơi như không xảy ra chuyện gì, mặt khác Quang Ph. rủ đồng bọn mang theo gậy bi-a, gậy rút 3 khúc, tuýp sắt làm hung khí đi đánh B. Đến khoảng 20h30 cùng ngày, thấy B. chở A Ph. đi về hướng ngõ nhà Ng., Quang Ph. liền bảo cả nhóm đuổi theo để đánh.

Các đối tượng đi xe áp sát, dùng chân đạp khiến cả người và xe của đối phương ngã ra đường làm 2 chiếc điện thoại trên tay A Ph. rơi ra. Ngay sau đó, tất cả nhảy vào dùng hung khí đánh hội đồng B. và A Ph. rồi lấy đi chiếc điện thoại của “tình địch”.

Do biết mật khẩu mở điện thoại của B. nên Ng. nhắn cho người yêu. Tuy nhiên, do lo sợ bị phát hiện vì điện thoại có định vị, nên các đối tượng tắt máy và ném xuống sông phi tang. Sau đó, A Ph. và B. đã đến công an trình báo về vụ việc.

Vào cuộc điều tra, làm rõ, công an xác định, hai nạn nhân bị thương tích nhẹ, xe máy của B. bị hư hỏng phần ngoài và mất chiếc điện thoại trị giá khoảng 5 triệu đồng.