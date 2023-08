Chiều 7/8, Công an huyện Tam Đường (tỉnh Lai Châu) cho biết, vào chiều ngày 4/8, trên đường đi làm về từ trụ sở Công an huyện Tam Đường đến khu vực ngã tư khách sạn PuTaLeng, Thiếu tá Nguyễn Thành Kiên công tác tại Đội Tổng hợp đã phát hiện 1 cái ví trên đường, bên trong có 7 triệu đồng tiền mặt và một số giấy tờ tùy thân.

Chiến sĩ công an trả lại tiền cho người đánh rơi. Ảnh: CACC.

Ngay lập tức, thiếu tá Kiên báo cáo trực ban đơn vị và lãnh đạo công an huyện. Sau khi tiếp nhận, Ban Chỉ huy công an huyện đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành xác minh làm rõ chủ sở hữu, đồng thời thông báo tìm chủ sở hữu tài sản trên trang fanpage Công an huyện Tam Đường.

Đến sáng 5/8, đã xác định được người bị mất số tài sản trên là anh Trịnh Quốc Trường (SN 1976, ở xã Châu Giang, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam). Công an huyện Tam Đường sau đó liên hệ với anh Trường đến bàn giao lại chiếc ví trên.

Nhận lại tài sản và giấy tờ bị mất, anh Trường bày tỏ niềm vui mừng và cảm kích trước hành động đẹp, nhân văn của thiếu tá Kiên và lực lượng Công an huyện Tam Đường.