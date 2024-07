Chiều 15/7, Sở Du lịch TPHCM thông tin báo chí về kế hoạch phát động du khách lựa chọn sản phẩm bay đêm nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao dịp cao điểm hè 2024.

Theo Sở Du lịch TPHCM, thời gian qua các hãng hàng không nỗ lực tối ưu hóa đội tàu bay, nhân lực phục vụ, tăng cường hàng loạt chuyến bay đêm, qua đó góp phần hạ nhiệt giá vé máy bay. Dù vậy, các chuyến bay đêm chưa thực sự hấp dẫn hành khách, nhiều chuyến phải hủy. Sở Du lịch cho rằng để các chuyến bay đêm hút khách cần có sự cộng tác của các bên liên quan.

Do đó, ngành du lịch TPHCM đã phối hợp với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú du lịch đã thống nhất xây dựng bộ sản phẩm bay đêm, khuyến khích du khách sử dụng các sản phẩm này trong mùa cao điểm du lịch hè.

Du khách được khuyến khích lựa chọn sản phẩm bay đêm đến TPHCM để hưởng các chính sách ưu đãi. Ảnh: Tuấn Kiệt

Trong chương trình, hãng hàng không quốc gia khuyến khích các cơ sở lưu trú du lịch cùng tham gia xây dựng gói sản phẩm kết hợp vé máy bay hợp lý, hấp dẫn với thời gian từ 21h-6h sáng hôm sau hàng ngày thông qua việc miễn phí hoặc giảm giá phòng lưu trú đến 80% cho đêm đầu tiên. Điều kiện áp dụng đối với khách có thời gian lưu trú ít nhất 3 đêm.

Hiện nay, 16 cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố đăng ký tham gia với mức giảm từ 20% đến 100% giá phòng cho đêm đầu tiên theo giá niêm yết, từ đêm thứ 2 áp dụng theo giá niêm yết hoặc giảm 60% theo giá niêm yết (tùy từng đơn vị mà chính sách và điều kiện áp dụng được quy định khác nhau).

Trong đó, khách sạn Đồng Khánh giảm 100% giá phòng đêm đầu tiên, từ đêm thứ 2 tính 100% giá phòng. Khách sạn The Myst giảm 49% giá phòng đêm đầu tiên, từ đêm thứ 2 giảm 53% (loại phòng Đồng Khởi – 30 đêm phòng), dịch vụ bao gồm buffet sáng, mini buffet trà chiều mỗi ngày từ 14h-16h, miễn phí sử dụng pool, gym, sauna, steambath.

Khách sạn Mường Thanh Luxury Sài Gòn khuyến mãi 45% giá phòng đêm đầu tiên, từ đêm thứ 2 áp dụng giá niêm yết, miễn phí tiễn sân bay 1 chiều xe 7 chỗ trong khung giờ 10h-22h ngày trả phòng với điều kiện lưu trú tối thiểu 3 đêm.

Hệ thống Khách sạn Liberty Central Sài Gòn với 3 cơ sở giảm 50% giá phòng đêm đầu tiên, từ đêm thứ 2 trở đi áp dụng theo giá niêm yết.

Hệ thống khách sạn A25 với 6 cơ sở cũng đã xây dựng 2 gói ưu đãi gồm gói lưu trú 2 ngày 2 đêm giảm 50% giá phòng đêm đầu tiên và giảm 20% cho đêm thứ 2; Gói lưu trú 3 ngày 3 đêm sẽ giảm 70% giá phòng đêm đầu tiên và giảm 20% từ đêm thứ 2.

Trên cơ sở đăng ký của 16 đơn vị, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam sẽ chủ động liên hệ, làm việc xây dựng các gói combo gồm vé máy bay khứ hồi và 2 hoặc 3 đêm lưu trú tại khách sạn trên địa bàn thành phố nhằm thu hút thêm lượng khách du lịch đến TPHCM trong năm 2024.

Theo báo cáo của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, mùa hè kéo dài khoảng 3 tháng sẽ tập trung đông đúc cả hai chiều khách đi và khách đến. Dự kiến trung bình một ngày có 680 chuyến bay đi và đến, các ngày cuối tuần từ thứ 6 đến chủ nhật, dự kiến đạt tới 710 chuyến bay. Lượng khách dự kiến trung bình ngày khoảng 110.000 khách.

Còn theo thống kê của Sở Du lịch TPHCM, tổng lượng khách du lịch đến thành phố trong 6 tháng đầu năm đạt hơn 19,7 triệu lượt. Trong đó, khách quốc tế đến thành phố ước đạt 2,7 triệu lượt; tăng 38% so với cùng kỳ 2023 và đạt gần 45% kế hoạch năm. Khách nội địa đạt hơn 17 triệu lượt, tăng 4,4% so với cùng kỳ 2023 và đạt 45% kế hoạch năm. Doanh thu du lịch TPHCM dẫn đầu cả nước nửa đầu năm với 92,6 nghìn tỷ đồng; tăng gần 15% so với cùng kỳ 2023.