Liên quan đến vụ cháy chung cư mini tại ngõ 29/70 phố Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội), Công an TP Hà Nội cho biết, đến 19h ngày 13/9, cơ quan chức năng xác định 56 người tử vong và 37 người bị thương. Trong đó, đã xác định được danh tính của 39/56 người tử vong.

Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an TP Hà Nội) và lực lượng PCCC của Bộ Công an đã cứu được hơn 70 người mắc kẹt bên trong chung cư mini bị cháy, đưa ra ngoài an toàn.

Ngoài ra, một số người dân đã sử dụng những kỹ năng về an toàn PCCC để giải cứu gia đình mình và giúp đỡ người khác thoát ra ngoài an toàn.

Anh Nguyễn Công Huy bên cạnh chiếc thang dây đã cứu sống cả gia đình mình. (Ảnh: Trần Thanh)

Anh Nguyễn Công Huy (SN 1982, sống ở tầng 3 chung cư mini) cho biết, thời điểm phát hiện ra có cháy, khi đó gia đình chuẩn bị đi ngủ. Khói đen từ tầng 1 xộc lên, kèm theo nhiều tiếng nổ và la hét của mọi người xung quanh nên gia đình anh Huy phản ứng rất nhanh.

"Tôi gọi vợ và chuẩn bị thang dây thoát hiểm mang ra ban công để tìm cách thoát thân. Lúc này, tôi trấn tĩnh lại, biết chỉ có thể thoát ra từ ban công vì không còn lối thoát nào khác nên bảo gia đình đeo khẩu trang, cùng nhau trèo xuống từ tầng 3 theo lối ban công”, anh Huy nói.

Theo anh Huy, gia đình anh có 3 người gồm vợ chồng và con nhỏ. Nếu chậm khoảng 5 phút thì gia đình anh sẽ bị chết ngạt trong căn nhà đang tràn ngập khói lửa.

"Nhiều người có căn hộ ở tầng 3 đã chạy nhờ qua thang dây của nhà tôi để thoát nạn, nếu không nhảy xuống cũng không thể sống nổi", anh Huy chia sẻ.

Khi được hỏi về lí do chuẩn bị sẵn thang dây thoát nạn, anh Huy cho biết, bản thân anh cũng lo lắng về tình hình cháy, nổ.

Khuyến cáo đảm bảo an toàn phòng cháy nhà nhiều tầng

Đại diện Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) cho biết, để đảm bảo an toàn cháy nổ và thoát nạn khi có cháy, song song với việc chấp hành nghiêm ngặt các quy định an toàn PCCC, cơ quan, tổ chức và cá nhân quản lý công trình nhiều tầng cần tuân thủ các biện pháp:

Có niêm yết nội quy PCCC, biển cấm lửa, cấm hút thuốc ở những nơi có nguy cơ xảy ra cháy. Trong hoạt động sử dụng xăng, dầu, khí đốt và các chất nguy hiểm về cháy, nổ khác... phải thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC.

Nơi đun nấu, nơi được phép sử dụng lửa phải có quy định đảm bảo an toàn PCCC và giải pháp ngăn cháy lan.

Chung cư mini xảy ra cháy nằm sâu trong ngõ 29/70 Khương Hạ.

Lắp đặt thiết bị bảo vệ cho hệ thống điện của toàn bộ công trình, từng tầng, từng phòng và từng thiết bị điện có công suất lớn. Có biện pháp đảm bảo an toàn PCCC khi sử dụng thiết bị điện, đặc biệt là thiết bị điện sinh nhiệt.

Xây tường, trần và khoang đệm ngăn cháy giữa các khu vực; cửa đi, cửa sổ ở tường ngăn cháy phải là cửa chống cháy. Không sử dụng các vật liệu dễ cháy để làm trần, mái, vách ngăn, cách âm... rèm, phông màn, thảm phải được ngâm tẩm chất chống cháy.

Hộp, ống kỹ thuật thông tầng hoặc thông giữa các hệ thống được làm bằng vật liệu không cháy và chèn kín bằng vật liệu không cháy.

Bố trí các bộ phận không nguy hiểm hoặc ít nguy hiểm về cháy xen kẽ giữa các bộ phận nguy hiểm về cháy để chống cháy lan.

Lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động đảm bảo chữa cháy được trên toàn bộ diện tích.

Thiết kế, lắp đặt hệ thống chống sét theo quy định.

Cục Cảnh sát PCCC&CNCH cũng cho biết, phải đảm bảo các yêu cầu về có đủ lối thoát nạn, bố trí phòng lánh nạn tạm thời, lối thoát nạn dự phòng. Có giải pháp ngăn lửa, chống tụ khói cho hệ thống lối thoát nạn.

Cửa đi trên lối thoát nạn mở theo chiều thoát nạn, làm bằng vật liệu không cháy; cửa vào buồng thang thoát nạn là cửa chống cháy và có cơ cấu tự đóng.

Có sơ đồ chỉ dẫn thoát nạn cho toàn bộ công trình, từng khu vực, từng tầng. Có hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn hướng và đường thoát nạn.