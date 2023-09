23h20 ngày 12/9, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP nhận được tin báo cháy tại chung cư mini có địa chỉ số 37 ngõ 29/70, Khương Hạ (Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội).

Cơ quan chức năng đã điều động 15 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và hơn 100 cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Lực lượng cảnh sát chữa cháy tại chung cư mini ở Khương Hạ. (Ảnh: Đình Hiếu)

45 phút sau, hỏa hoạn cơ bản được khống chế, không để cháy lan các nhà dân xung quanh.

Đến 4h42 ngày 13/9, lực lượng y tế, PCCC bắt đầu đưa các nạn nhân xấu số ra bên ngoài.

Khoảng gần 7h, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng xuống hiện trường kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn.

Nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Đình Hiếu)

Hơn 7h cùng ngày, quá trình tìm kiếm cứu nạn kết thúc.

8h ngày 13/9, UBND TP Hà Nội thông tin ban đầu về vụ cháy. Thời điểm đó, cơ quan chức năng thống kê sơ bộ đã cứu hộ trên 70 người dân, đưa đi cấp cứu 54 người, trong đó có người đã tử vong.

Gần 9h, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an - Thiếu tướng Nguyễn Văn Long chủ trì cuộc họp đánh giá bước đầu và đề ra các biện pháp xử lý hậu quả của vụ hỏa hoạn.

Cùng thời điểm diễn ra cuộc họp trên, tại Thường vụ Quốc hội, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến cho biết vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội gây thiệt hại rất nặng nề. Số lượng người bị chết, bị thương rất lớn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát hiện trường, chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy. (Ảnh: Nhật Bắc)

Gần 13h, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thị sát hiện trường, chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy.

Tại đây, Thủ tướng biểu dương lực lượng PCCC, cảm ơn bà con trong khu vực đã tích cực tham gia chữa cháy, khắc phục hậu quả, cứu chữa, hỗ trợ những người gặp nạn.

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu, hoàn thiện các quy định, quy chế phòng cháy, chữa cháy với các chung cư mini, khu vực đông dân cư nhưng đường giao thông chật hẹp…

Khoảng 15h, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ cho thân nhân các nạn nhân vụ cháy.

Ông Đinh Tiến Dũng cho biết, TP Hà Nội đã thống nhất với Bộ Công an chỉ đạo điều tra tận gốc vấn đề, từ khâu cấp phép xây dựng. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy sẽ vào cuộc kiểm tra trách nhiệm lãnh đạo, quản lý liên quan…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao quà hỗ trợ và tặng đồ dùng thiết yếu cho các nạn nhân. Ảnh: Quang Phong

Đến 19h, Công an TP Hà Nội chính thức thông tin, vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ. Thiệt hại được công bố lên tới 56 người tử vong và 37 người bị thương.

Cùng thời điểm trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh (SN 1979, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) - là chủ của chung cư nơi xảy ra vụ cháy về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.