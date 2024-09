Chiều tối nay (6/9), Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Mai Văn Khiêm tiếp tục thông tin về diễn biến cơn bão số 3 Yagi sắp vào Vịnh Bắc Bộ và đổ bộ vào đất liền một số tỉnh miền Bắc.

Theo đó, vào tối nay, bão số 3 đi vào đảo Hải Nam (Trung Quốc) với cường độ cấp 16, giật cấp 17. Dự báo, khoảng nửa đêm, bão số 3 sẽ đi vào Vịnh Bắc Bộ nước ta.

Đây là cơn bão rất mạnh và có thể gây gió mạnh, đặc biệt là trên khu vực biển Vịnh Bắc Bộ; trong đó có huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô. Chính vì vậy, trong đêm nay, nguy cơ cần lưu ý là gió mạnh khu vực Vịnh Bắc bộ và các huyện đảo nói trên.

Lúc 22h ngày 6/9, vị trí tâm bão cách Quảng Ninh khoảng 300km với sức gió mạnh nhất cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17. Ảnh mây vệ tinh: NCHMF

Theo các dự báo hiện tại, các huyện đảo này có thể chịu tác động của gió mạnh đến cấp 12-13, giật cấp 15 - đây là cấp gió rất mạnh, có thể phá hủy các công trình không kiên cố.

Dự báo, từ khoảng rạng sáng mai 7/9, trên khu vực đất liền, ven biển sẽ bắt đầu vào cảm nhận của gió mạnh của bão số 3.

“Nhận định nhiều khả năng khu vực chịu tác động đầu tiên của gió mạnh là khu vực Móng Cái (Quảng Ninh). Sau đó là khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa; sâu hơn trong đất liền sẽ chịu tác động của bão số 3”, ông Khiêm thông tin.

Cụ thể, về gió mạnh, từ đêm 6/9 và gần sáng 7/9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14.

Khu vực Móng Cái (Quảng Ninh) đón gió mạnh đầu tiên, từ khoảng 1-4h sáng ngày 7/9. Thời điểm gió mạnh nhất trong khoảng từ trưa đến tối ngày 7/9.

Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ, bao gồm các tỉnh như Lạng Sơn, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Ninh Bình và Thanh Hóa có gió mạnh muộn hơn và yếu hơn, phổ biến sẽ có gió cấp 6-8, giật cấp 9-11 từ trưa ngày 7/9.

Do ảnh hưởng của bão số 3, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, từ đêm 6/9 đến hết đêm 7/9, có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm.

Ngày 8/9, khu vực có mưa vừa, có nơi mưa to và giông với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm; riêng khu vực vùng núi có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa 30-60mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Vùng mưa to sẽ dịch dần từ Đông sang Tây theo quỹ đạo của bão số 3, trong đó vùng mưa to nhất tập trung ở phía Đông Bắc Bộ và xảy ra trong ngày và đêm 7/9; phía Tây Bắc Bộ mưa tập trung từ tối 7/9 đến ngày 8/9, với lượng mưa phổ biến 100-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm.

Với diễn biến như vậy thì vùng biển ven bờ và đất liền Quảng Ninh, Hải Phòng sẽ có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4; khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển ven bờ và đất liền các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình và Thanh Hoá cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Ông Khiêm đặc biệt lưu ý, hiện tượng mưa giông trước bão do bão số 3 có hoàn lưu rộng, trước khi bão đổ bộ, sẽ có tác động hình thành mây đối lưu vành ngoài hoàn lưu bão gây mưa giông. Trong mưa giông xuất hiện gió mạnh ngang cấp độ gió trong các cơn bão, rất nguy hiểm.

Người dân cần hết sức đề phòng, hạn chế không ra ngoài đường trong khoảng từ sáng đến chiều tối mai 7/9. Trường hợp bắt buộc phải ra, khi có mưa to gió lớn cần tìm nơi tránh trú an toàn.