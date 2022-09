Mốc thời gian công bố điểm chuẩn đại học

Theo đó, Bộ GD-ĐT lưu ý, đến trước 17h ngày 31/8/2022, các thí sinh hoàn thành việc thanh toán trực tuyến lệ phí xét tuyển năm 2022.

Từ ngày 1/9 đến 15/9/2022 là thời gian các cơ sở đào tạo tải dữ liệu từ Hệ thống để xét tuyển và phối hợp xử lý nguyện vọng, lọc ảo.

Trước 17h ngày 17/9/2022, các cơ sở đào tạo sẽ công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.

Trước 17 ngày 30/9/2022, các thí sinh trúng tuyển sẽ tiến hành xác nhận nhập học trực tuvến đợt 1 trên hệ thống.

Từ tháng 10/2022 đến tháng 12/2022, các cơ sở đào tạo có thể tổ chức tuyển sinh các đợt bổ sung. Các thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung sẽ thực hiện theo đề án tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin tuyển sinh của các cơ sở đào tạo.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp năm 2022 tại TP.HCM. Ảnh: Thanh Tùng

Bộ GD-ĐT cho biết, theo số liệu thống kê của năm 2022, số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học trên là 642.270. Năm 2021 số này là 794.739 thí sinh.

Số thí sinh đăng ký xét tuyển năm 2022 giảm so với năm 2021 khoảng 20% và chỉ giảm 3,4% so với năm 2020. Bộ GD-ĐT nhận định, số lượng đăng ký xét tuyển tăng mạnh ở năm 2021 có lý do quan trọng là tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khiến nhiều thí sinh không thể du học.

Ngoài ra, Bộ GD-ĐT cho rằng, điểm khác biệt căn bản trong việc đăng ký xét tuyển năm 2022 là thí sinh đăng ký nguyện vọng sau khi đã biết kết quả thi tốt nghiệp THPT. Số liệu năm 2022 thể hiện con số thực chất, thực lực của thí sinh có khả năng cạnh tranh xét tuyển vào đại học, mong muốn vào học đại học sau khi đã có đầy đủ thông tin về kết quả thi tốt nghiệp THPT (kể cả điểm sau phúc khảo).

