Sáng ngày 17/7, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đã tổ chức cuộc họp ứng phó với bão số 1 và mưa lũ sau bão.

Tại cuộc họp Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho biết, dù Ban chỉ đạo và các địa phương đã có kinh nghiệm trong phòng, chống bão nhưng tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai - Chủ trì cuộc họp trực tiếp và trực tuyến với các bộ, ban, ngành và các tỉnh thành Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An để chỉ đạo ứng phó với bão số 1.

Phó thủ tướng nhấn mạnh "Không có gì là chắc chắn, dự báo vẫn là dự báo", ông đề nghị Ban chỉ đạo, các địa phương thực hiện tốt Công điện số 646/CĐ-TTg ngày 16/7 chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung ứng phó với bão.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cũng yêu cầu Ban chỉ đạo và các địa phương cần chủ động, linh hoạt; phối hợp tốt trước, trong và sau khi bão đổ bộ vào đất liền.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, lúc 7h hôm nay (17/7), vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 20,1 độ vĩ bắc; 113,1 độ kinh đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 310 km. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh cấp 12 (118 - 133 km/giờ), giật cấp 15.

"Chúng tôi nhận định cường độ của cơn bão mạnh nhất từ khoảng cấp 11 - cấp 12. Sau khi vượt qua bán đảo Lôi Châu, do ma sát với địa hình nên cường độ có thể giảm 1 - 2 cấp và hướng thẳng đến khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh, dự đoán này có tỷ lệ khoảng 80%", ông Khiêm cho hay.

Hải Phòng, Quảng Ninh phòng chống bão

Ông Vũ Văn Diện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong 2 ngày qua, tỉnh Quảng Ninh đã tập trung chỉ đạo, ban hành văn bản, tổ chức kiểm tra ở các địa phương để chuẩn bị tốt nhất phòng, chống bão số 1.

Hiện, Quảng Ninh đã bố trí các lực lượng sẵn sàng ứng trực bão số 1 trên 1 nghìn người.

"Toàn tỉnh có trên 6.000 tàu, 231 tàu đánh bắt xa bờ đã vào khu vực neo đậu an toàn. Về nuôi trồng thủy sản, Quảng Ninh có hơn 14 nghìn lồng hiện đã kiểm soát, chằng chéo đảm bảo an toàn khi bão đổ bộ. Toàn bộ người già, trẻ nhỏ và phụ nữ đã đưa đến vùng an toàn", ông Diện cho hay.

Đại diện UBND tỉnh Quảng Ninh báo cáo tại cuộc họp.

Đối với hoạt động du lịch, 12h trưa nay, Quảng Ninh sẽ cấm biển và dừng toàn bộ tàu ra khơi. Hiện tỉnh này có khoảng khách trên 4.000 khách du lịch sẽ được đưa về đất liền trước khi bão đổ bộ. Đối với khách ở lại trên các đảo tỉnh sẽ bố trí ăn nghỉ, ổn định tình hình.

Đại diện UBND tỉnh Hải Phòng cho hay, tỉnh đã có văn bản gửi các địa phương. Tính đến 5h sáng nay, đã thông tin đến 1.918 phương tiện, hiện 45 phương tiện ngoài khơi đang vào bờ, 142 tàu thuyền hoạt động theo ngày được kiểm soát.

Tại đảo Bạch Long Vĩ có 27 phương tiện đang trong âu, 8 tàu hoạt động cách đảo 1-5 hải lý và nằm trong tầm kiểm soát. Đảo Cát Bà có 45 tàu du lịch đang hoạt động trong vịnh kín, 156 lồng bè được kiểm soát.

Hải Phòng dự kiến 12h hôm nay sẽ không tiếp nhận hoạt động du lịch và đến 21h cùng ngày thì cấm biển.

"Hải Phòng hiện có 9.600 khách lưu trú, TP. đang tập trung tuyên truyền, vận động du khách về đất liền trong hôm nay và sáng mai, nếu khách muốn ở lại TP sẽ bố trí ăn, ở an toàn", đại diện UBND tỉnh Hải Phòng cho hay.

Điều chỉnh lịch bay do ảnh hưởng của bão số 1

Tại cuộc họp đại diện Bộ Giao thông vận tải cho biết, đơn vị đã ban hành công điện triển khai công tác ứng phó bão số 1.

Các mũi kiểm tra đã triển khai đến những khu vực liên quan. Theo đó, sân bay hàng không như Cát Bi, Vân Đồn, Nội Bài đã điều chỉnh lịch bay và triển khai các phương án phòng chống. Đường sắt sẽ dừng tàu khi có bão, chuyển tải hàng hóa hành khách.

Hàng hải và đường thuỷ khu vực các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hoá, Nam Định đều đang tiến hành điều tiết tàu thuyền trên biển, phát loa cảnh báo, liên hệ từng tàu để cảnh báo, hướng dẫn...

Với những dự án đường bộ, hàng hải đang thi công, chủ đầu tư và ban quản lý dự án điều chỉnh thời gian thi công, đảm bảo an toàn và sẵn sàng phương án xử lý sự cố trong và sau bão.