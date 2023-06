Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, thời tiết khu vực Hà Nội hôm nay (13/6) có mây, ngày trời nắng gián đoạn, có lúc có mưa rào và giông.

Hà Nội mưa to, ngập úng ở những vùng trũng chiều 12/6. Ảnh minh họa: Q.Phong

Các chuyên gia nhận định, những cơn mưa ở Hà Nội khả năng xuất hiện vào ban đêm có cường độ lớn hơn, đạt cấp mưa vừa, mưa to. Do có sự xuất hiện của mưa nên nhiệt độ hôm nay giảm hơn so với hôm qua, mức cao nhất khoảng 32-34 độ, thấp nhất ban đêm 25-27 độ.

Cụ thể, thời tiết tại thủ đô Hà Nội trong khoảng từ 7-19h, có mây, có lúc có mưa rào và giông. Gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ. Độ ẩm trung bình: 70-80%. Khả năng mưa: 70%.

Từ đêm đến sáng sớm hôm sau (khoảng 19h-7h), nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Độ ẩm trung bình: 85-95%. Khả năng mưa: 80%.