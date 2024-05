Theo chuyên gia Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Hà Nội từ ngày 23-25/5, hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh, thủ đô Hà Nội có mây, có lúc có mưa rào và giông (mưa giông tập trung chính vào chiều tối và đêm), ngày nắng gián đoạn.

Nhiệt độ cao nhất của khu vực này trong 2 ngày đầu khoảng 33-35 độ, ngày 25/5, giảm nhẹ 2 độ; nhiệt độ ban đêm khoảng 24-27 độ.

Thời tiết Hà Nội ngày nắng, chiều tối vẫn xuất hiện mưa giông. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Ngoài ra, cơ quan khí tượng dự báo, khu vực Bắc Bộ, từ 24-25/5, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm); từ đêm 27-31/5, Bắc Bộ khả năng có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân cần đề phòng mưa xuất hiện với cường độ lớn, xảy ra trong thời gian ngắn có khả năng gây ngập úng ở các khu đô thị, vùng trũng thấp và sạt lở đất khu vực vùng núi. Đồng thời, mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông...

Thời tiết tại thủ đô Hà Nội trong 3 ngày tới (23-25/5):