Sáng 25/4, thời tiết chuyển lạnh đột ngột, dù ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt, nhưng nhiều người vẫn tỏ ra khá thích thú vì được khoác lại lên mình chiếc áo ấm trước khi mùa rét thực sự kết thúc.

Những chiếc áo phao, áo khoác ấm xuất hiện nhiều trên các con phố Hà Nội, thay thế các kiểu áo chống nắng của ngày trước đó.

“Thời tiết tuy chuyển lạnh nhưng chỉ đem đến sự khoan khoái, dễ chịu chứ không đến mức lạnh buốt như mọi năm. Ra đường những ngày như thế này rất thích”, chị Ngọc Hương chia sẻ.

Bên cạnh niềm vui, sự hào hứng, cũng có nhiều người lo lắng, sự thay đổi thời tiết bất ngờ có thể khiến người già, trẻ nhỏ hoặc những người có sức đề kháng yếu dễ bị ốm.

Nhiều người vội ra đường và không khỏi bất ngờ trước nhiệt độ ngoài trời xuống khá thấp.

Người dân một tay lái xe, một tay đút túi áo để giữ ấm.

Nhiều người sử dụng áo mưa làm công cụ giữ ấm khi di chuyển ngoài đường.

Không chỉ đi đường, những người ngồi ở nơi khuất gió cũng cảm nhận được cái lạnh rõ rệt.

Người dân co ro trong đợt rét cuối cùng.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng 25/4, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở khu Đông Bắc Bắc Bộ. Ở Bắc vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc cấp 5. Dự báo không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.

Từ ngày 25 đến 26/4, phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát; riêng phía Đông Bắc Bộ ngày 25/4 trời lạnh, vùng núi phía Bắc trời rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến 20-23 độ, vùng núi phía Bắc phổ biến 17-19 độ C, có nơi dưới 17 độ C.

Ngày 25/4, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ ngày 25 đến 26/4, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.