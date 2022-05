Những ngày tới Hà Nội liệu còn mưa to 'lịch sử' như chiều qua?

Phó Trưởng Phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia) Nguyễn Hữu Thành sáng nay (30/5) đã có những bình luận, phân tích thời tiết của Hà Nội và Bắc Bộ sau trận mưa kỷ lục ngày hôm qua và dự báo trong những ngày tới.

Xin ông cho biết sơ bộ diễn biến và dự báo, cảnh báo mưa giông ở khu vực Bắc Bộ những ngày qua. Đặc biệt là khu vực Hà Nội?

Trong những ngày vừa qua, ở các tỉnh Bắc Bộ đã xuất hiện mưa giông, thời gian mưa giông tập trung vào chiều tối và đêm. Từ ngày 25/5, Trung tâm đã ban hành tin mưa giông và cảnh báo mưa lớn cục bộ, mưa đá, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh ở Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Ngày 28/5, Trung tâm đã ban hành bản tin mưa lớn ở vùng núi và trung dung Bắc và cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh ở Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ bao gồm cả cảnh báo mưa giông cho khu vực Hà Nội.

Cảnh mưa ngập ở Hà Nội chiều qua. Ảnh: Đình Hiếu

Chiều ngày 29/5 trước khi xuất hiện mưa giông mạnh ở Hà Nội, trung tâm đã ban hành bản tin cảnh báo mưa giông trên khu vực Hà Nội và bản tin cảnh báo ngập lụt cho khu vực nội thành Hà Nội.

Theo số liệu thực đo của chúng tôi chiều qua tại Láng mưa được 140mm, Thanh Trì là 119mm, Đông Anh 73mm, Hoài Đức 53mm…

Theo số liệu lịch sử tại trạm Láng lượng, mưa tích lũy trong 1h ngày 15/7/1999 đạt 114.9mm; số liệu lịch sử lượng mưa tích lũy trong 2h ngày 18/6/1986 là 132,5mm.

Nguyên nhân của đợt mưa giông này là do đâu? Trong quá khứ có trận mưa nào cùng thời điểm này không?

Do ảnh hưởng của rãnh thấp có trục ở khoảng 22-25° bị nén nên ngày hôm qua (29/5) nhiệt độ ở Bắc Bộ và Trung Bộ có xu hướng tăng. Chiều qua, hiện tượng mưa giông nhiệt xuất hiện sớm ở các tỉnh Sơn La, Hòa Bình và Nam đồng bằng Bắc Bộ sau đó dịch chuyển đến khu vực Hà Nội gây mưa lớn trong khoảng 2 giờ.

Vào thời điểm cuối tháng 5 như hiện nay, ở các tỉnh Bắc Bộ thường xuất hiện mưa giông nhiệt vào buổi chiều và tối. Như cơn mưa giông nhiệt mạnh ở Hà Nội vào chiều qua.

Diễn biến mưa giông những ngày tiếp theo sẽ như thế nào? Liệu các buổi chiều tối có còn diễn ra những trận mưa giông lớn như hôm 29/5 hay không, thưa ông?

Theo nhận định của Trung tâm, từ nay đến ngày 31/5, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 120mm; ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ (bao gồm khu vực Hà Nội) có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to. Chiều và đêm nay ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to.

Ảnh: Đình Hiếu

Ngoài ra, trong chiều và tối nay, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông; cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Một số nước trong khu vực đang có cảnh báo mức cao về mưa lũ vậy Việt Nam có khả năng sẽ như nào?

Theo dự báo của chúng tôi, sau đợt mưa như đã nói ở trên, từ ngày 1/6 mưa giông mạnh sẽ tập trung chủ yếu ở khu vực vùng núi Bắc Bộ là chính, cục bộ có điểm mưa to. Còn khu vực đồng bằng Bắc Bộ (bao gồm khu vực Hà Nội) vẫn có khả năng xuất hiện mưa giông vào thơi gian chiều và tối.

Khu vực vùng núi Bắc Bộ trong những ngày qua đã có mưa nhiều và trong những ngày tới tiếp tục mưa nên tại các vùng đồi núi đất đá đã bão hòa nước có nguy cơ trượt lở đất đá ở mức cao. Người dân cần đề phòng với các hiện tượng trượt lở, tránh gây thiệt hại về người và tài sản.

Do cường độ mưa lớn trên diện rộng nên chiều tối qua xuất hiện tình trạng úng ngập tại phố Tôn Đản, Thụy Khuê, Tạ Hiện – Lương Ngọc Quyến, Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Phong Sắc, Phú Xá, Trần Cung, Phan Văn Trường, Hoa Bằng, Nguyễn Chính, Thái Hà, Nguyễn Khuyến, Bùi Xương Trạch, 80 Hoa Lâm, gầm cầu chui xe lửa Bắc Đuống, Phùng Khoang, Vũ Trọng Phụng – Quan Nhân, Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi, Đỗ Đức Dục, Quan Nhân, Triều Khúc, Ngọc Hồi… Để đảm bảo công tác phòng, chống úng ngập, ngay khi có mưa, Công ty TNHH Thoát nước Hà Nội đã triển khai công tác ứng trực, giải quyết thoát nước, tua vớt rác tại miệng thu trên toàn địa bàn quản lý; đồng thời vận hành các cửa phai hồ Bảy Mẫu, Đầm Chuối, Hố Mẻ… và các trạm bơm Yên Sở, Đồng Bông 1, Đồng Bông 2, Cổ Nhuế… để hạ mức nước trên hệ thống, đảm bảo khả năng tiêu thoát nước và sẵn sàng đón các trận mưa tiếp theo.

Mộc Miên