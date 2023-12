{"article":{"id":"2223186","title":"Chánh án TAND Hà Nội thông tin thời điểm xử vụ Tân Hoàng Minh và FLC","description":"Chánh án TAND TP Hà Nội Nguyễn Hữu Chính vừa thông tin về thời điểm xét xử các 'đại án' được dư luận đặc biệt quan tâm như vụ Tân Hoàng Minh và FLC…","contentObject":"<p>Sáng 5/12, Chánh án TAND TP Hà Nội Nguyễn Hữu Chính báo cáo trước HĐND TP về công tác xét xử năm 2023, nhiệm vụ năm 2024.</p>

<p>Theo ông Chính, một trong những trọng tâm công tác năm 2024 của TAND là xét xử kịp thời, nghiêm minh <strong><a href=\"https://vietnamnet.vn/bo-truong-cong-an-diem-danh-loat-an-tham-nhung-xu-mot-vu-canh-tinh-ca-vung-2203668.html\" target=\"_blank\">các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng</a></strong>, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm.</p>

<p>“Các vụ án do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi chỉ đạo, áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với người chủ mưu, cầm đầu, người lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt hoặc làm thất thoát số lượng lớn tài sản; chú trọng công tác thu hồi tài sản cho nhà nước”, ông Chính nhấn mạnh.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/z4944326028180-83fb9dc4afaaf3772246ad8f68a8e8c1-685-693.jpg?width=768&s=z8QQZjrYw_q5YjEPXqocVw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/z4944326028180-83fb9dc4afaaf3772246ad8f68a8e8c1-685-693.jpg?width=1024&s=OK4plfDD7WBQnKcF8EsMuw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/z4944326028180-83fb9dc4afaaf3772246ad8f68a8e8c1-685-693.jpg?width=0&s=g7zZ70SWSk7C3eWzKidNeQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/z4944326028180-83fb9dc4afaaf3772246ad8f68a8e8c1-685-693.jpg?width=768&s=z8QQZjrYw_q5YjEPXqocVw\" alt=\"z4944326028180 83fb9dc4afaaf3772246ad8f68a8e8c1 685.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/z4944326028180-83fb9dc4afaaf3772246ad8f68a8e8c1-685-693.jpg?width=260&s=5Rs2w30ywMI4LFGNHm2oiw\"></picture>

<figcaption>Chánh án TAND TP Hà Nội Nguyễn Hữu Chính. Ảnh: Quang Phong</figcaption>

</figure>

<p>Ông Chính nêu ra 3 vụ án lớn do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi chỉ đạo dự kiến sẽ được đưa ra xét xử trong năm 2024. Cụ thể, vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á, đến nay đã thụ lý với 38 bị cáo; vụ án liên quan đến Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh, đến nay đã thụ lý với 15 bị cáo; vụ án liên quan đến Công ty cổ phần tập đoàn FLC.</p>

<p>Về công tác xét xử năm 2023, ông Chính cho hay, TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh một số vụ án lớn do Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban chỉ đạo Thành uỷ về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.</p>

<p>Trong đó, <strong><a href=\"https://vietnamnet.vn/su-kien/toan-canh-xet-xu-vu-chuyen-bay-giai-cuu-0008O4.html\" target=\"_blank\">vụ án “chuyến bay giải cứu”</a></strong> với 54 bị cáo bị xét xử về các tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.</p>

<p>“Đây là vụ án rất lớn, phức tạp nhưng chỉ trong 1 tháng TAND TP đã đưa ra xét xử. Phiên toà đã diễn ra đúng tinh thần tranh tụng công khai, được dư luận đánh giá cao”, ông Chính nói.</p>

<p>Cũng trong năm 2023, TAND TP Hà Nội cũng xét xử vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Công ty cổ phần tiến bộ Quốc tế (Công ty AIC) và một số đơn vị liên quan. Trong vụ án này, <a href=\"https://vietnamnet.vn/nguyen-thi-thanh-nhan-nhan-an-10-nam-tu-2207178.html\" target=\"_blank\">bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn</a> đang bỏ trốn, vẫn bị đưa ra xét xử về các tội “Đưa hối lộ” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” thể hiện được quyết tâm trong phòng chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước.</p>

<p>Ngoài ra, TAND TP Hà Nội cũng xét xử vụ án Nguyễn Ngọc Hai, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và một số cựu lãnh đạo tỉnh bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”…</p>

