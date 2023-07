Chiều 21/7, tại họp báo quý 2 năm 2023 của UBND TP Cần Thơ, phóng viên đặt câu hỏi liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra trên địa bàn TP.

Đại tá Vũ Thành Thức, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ.

Đại tá Vũ Thành Thức, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho biết, ngày 11/2/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra trên địa bàn TP, liên quan đến việc mua bán kit test PCR Covid-19 do Công ty CP Công nghệ Việt Á sản xuất.

“Hiện nay cơ quan điều tra đang làm rõ sai phạm trong việc lựa chọn nhà thầu cung cấp kit test PCR Covid-19, cụ thể là ở tổ lựa chọn nhà thầu và hội đồng khoa học của Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ để xác định vai trò trách nhiệm cấu thành tội phạm đối với hành vi sai phạm của các cá nhân và tổ chức có liên quan”, Đại tá Vũ Thành Thức cho biết.

Theo Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, đây là vụ án được dư luận và người dân quan tâm, vì vậy khi có kết quả điều tra công an sẽ cung cấp thông tin cho báo chí.

Theo diễn tiến vụ việc, tháng 6/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ tiếp nhận kiến nghị khởi tố của Thanh tra TP liên quan đến việc mua sắm và sử dụng các trang thiết bị, vật tư, phương tiện phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Trong quá trình xác minh, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định trưng cầu giám định, yêu cầu cơ quan, tổ chức cung cấp tài liệu nhưng khi hết thời hạn kiểm tra, xác minh kiến nghị khởi tố chưa nhận được kết quả. Từ đó, ngày 11/10/2022, Cơ quan CSĐT tạm đình chỉ giải quyết kiến nghị khởi tố.

Sau khi nhận được kết quả trưng cầu giám định, tài liệu của các cơ quan, tổ chức cung cấp, tháng 1/2023, Cơ quan CSĐT ra quyết định phục hồi giải quyết kiến nghị khởi tố và tiến hành xác minh theo quy định; tiếp đó, khởi tố vụ án.

Theo Công an TP Cần Thơ, quá trình điều tra ban đầu xác định đa số chủ đầu tư mượn kit test PCR Covid-19 do Công ty Việt Á sản xuất sử dụng trước, sau đó làm thủ tục chỉ định thầu không đúng quy định để thanh toán cho số hàng đã mượn sử dụng; không đảm bảo công bằng minh bạch, vi phạm những điều cấm trong Luật Đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo kết luận thanh tra, 5 gói thầu mua sắm kit test của Công ty Việt Á sản xuất do Trung tâm CDC Cần Thơ chỉ định thầu, có dấu hiệu cố ý lựa chọn sản phẩm của công ty này và chỉ định Công ty Hợp Nhất là đơn vị cung cấp hàng hóa, đồng thời hợp thức hóa hồ sơ mua sắm để thực hiện thanh toán cho nhà thầu không đúng quy định pháp luật, vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng dẫn đến thiệt hại ngân sách Nhà nước. Một gói thầu mua sắm kit test của Công ty Việt Á sản xuất do Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ chỉ định thầu, có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong việc mua sắm. Một gói thầu mua sắm máy X-quang di động kỹ thuật số phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Bệnh viện Y học cổ truyền vi phạm nghiêm trọng các quy định về đấu thầu.