Sáng 16/1, Công an phường Quảng An (quận Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, vào ngày 14/1, bà Lê Thị Oanh (SN 1954 – người địa bàn) đến công an phường với nội dung xác nhận thông tin liên quan đến yêu cầu cập nhật biển số xe đang sử dụng.

Bà Lê Thị Oanh được cán bộ Công an phường Quảng An hướng dẫn về vụ việc. Ảnh Công an Tây Hồ.

Bà Oanh cho hay, vào ngày 13/1, có một đối tượng tự xưng là Hùng - cán bộ Công an phường Quảng An yêu cầu bà Oanh cung cấp các thông tin cá nhân và đến công an phường để làm thủ tục nhập, chỉnh sửa dữ liệu liên quan đến biển kiểm soát xe.

Trước đó, qua nhóm zalo, bà Oanh đã được cảnh sát khu vực tuyên truyền về các chiêu thức, thủ đoạn lừa đảo, đánh cắp dữ liệu cá nhân qua việc giả danh cán bộ công an yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu định danh điện tử.

Chính vì vậy, bà Oanh đã nghi ngờ và không cung cấp thông tin cá nhân cho các đối tượng và trực tiếp đến Công an phường Quảng An để hỏi và làm việc về vấn đề trên.

Qua vụ việc trên, lực lượng công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng tội phạm trên không gian mạng.

Người dân nên hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng xã hội để tránh bị kẻ xấu lấy cắp thông tin. Khi có dấu hiệu bất thường, người dân cần thông báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp ngăn chặn, xử lý.