Thu tiền dán thẻ thu phí tự động để tránh việc 'thẻ dán chồng thẻ'

Ông Bùi Trình cho biết, sở dĩ đơn vị thu tiền dán thẻ giao thông ePass 120.000 đồng/ thẻ/xe là vì hơn 1 năm qua đơn vị đã miễn phí cho tất các chủ phương tiện sử dụng dịch vụ ETC. Số tiền miễn phí này lấy từ chi phí kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo ông Trình, sở dĩ VDTC phải thu phí dán thẻ là do tình trạng các thẻ dán đè lên nhau rất nhiều. Tình trạng này dẫn đến một xe có 2 thậm chí 3 tài khoản, khiến xe đi qua trạm thu phí thiết bị gặp khó khăn khi nhận diện.

Hơn nữa, việc nhận diện tài khoản xe dán nhiều thẻ còn gây lãng phí, bởi với giá 120.000 đồng/ thẻ dán đè cho mấy trăm ngàn xe sẽ lãng phí rất lớn. Đó là chưa kể tình trạng này còn làm cho chủ phương tiện mất niềm tin vào việc vận hành thu phí tự động khi để tình 2 nhà cung cấp dịch vụ dán đè thẻ lên nhau.

Ngoài ra, việc thu tiền dán thẻ được giám đốc VDTC lý giải là để đáp ứng nhu cầu thực của chủ phương tiện. Khi chủ phương tiện bỏ tiền ra dán thẻ thì họ sẽ giữ gìn, không để dán thẻ tràn lan như khi miễn phí.

Phương tiện dán thẻ giao thông ePass phải trả 120.000 đồng lần. Ảnh: Minh Hoàng

“Việc phương tiện dán nhiều thẻ chồng lên nhau đang gây bức xúc trên mạng xã hội. Để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng, việc thu tiền đảm bảo trách nhiệm của người dán với người người sử dụng dịch vụ thu phí tự động. Không còn tình trạng bên dán thẻ “ăn” chỉ tiêu rồi cứ dán càng nhiều thẻ càng tốt, còn phương tiện của người dân được dán thì không quan tâm dán bao nhiêu thẻ vì không mất tiền”, ông Trình nói.

Đại diện Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho hay, theo Quyết định 19, nhà cung cấp dịch vụ ETC được phép thu tiền dán thẻ nên việc nhà cung cấp dịch vụ VDTC thu tiền dán thẻ ePass là không sai.

"Việc dán thẻ thu phí tự động chỉ miễn phí đến 31/12/2021, còn sau đó nhà cung cấp dịch vụ được phép thu theo Quyết định 19. Hiện tại VETC vẫn thực hiện dán thẻ miễn phí, còn VDTC mỗi lần dán thẻ ePass thu của chủ phương tiện 120.000 đồng. VDTC lý giải cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ chứ không phải bằng việc miễn phí dán thẻ ePass", vị này cho hay.

Đại diện Tổng cục Đường bộ cũng nêu thực tế, việc dán thẻ giao thông ETC chồng lên nhau diễn ra phổ biến trong thời gian qua. Do vậy, khi thu phí dán thẻ cũng là để người dân có trách nhiệm với dịch vụ của mình, tránh tình trạng dán thẻ vô tội vạ dẫn đến hạn chế chất lượng dịch vụ ETC mỗi khi phương tiện qua trạm.

Tổng cục Đường bộ đang yêu cầu hai nhà cung cấp dịch vụ ETC báo cáo cụ thể về tình trạng thẻ dán chồng thẻ. Sau đó, sẽ xây dựng lại và thống nhất quy trình chuyển đổi thẻ, tránh tình trạng thẻ dán chồng thẻ gây lãng phí và khó khăn cho công tác thu phí tự động.