Vụ tấn công trụ sở UBND 2 xã Ea Ktur và Ea Tiêu (huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) xảy ra rạng sáng 11/6, do nhóm người trang bị súng, vũ khí tự chế thực hiện. Bọn chúng sát hại 9 người là Bí thư xã Ea Ktur, Chủ tịch xã Ea Tiêu, 4 công an và 3 người dân; làm 2 công an và nhiều người khác bị thương.

Cơ quan điều tra đã bắt giam hơn 90 người về các tội: Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; Không tố giác tội phạm; Môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.