Theo thống kê, khách quốc tế đến TP.HCM 10 tháng ước đạt hơn 4,127 triệu lượt, tăng 55,3% so cùng kỳ năm 2022 và đạt 82,5% so với kế hoạch năm 2023. Khách du lịch nội địa đến địa phương đạt 30,5 triệu lượt, tăng 22,6% so cùng kỳ năm 2022.

Tổng thu du lịch 10 tháng qua là khoảng 140.048 tỷ đồng, tăng 32,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Thời gian qua, liên tục các chương trình quảng bá du lịch Việt Nam – TP.HCM tại Sydney, Melbourne và Brisbane (Úc); Porto (Bồ Đào Nha); San Francisco (Mỹ); Phnôm Pênh (Campuchia); Bangkok (Thái Lan) đã được thực hiện.

Khách du lịch quốc tế tại TP.HCM (Ảnh: Chí Hùng)

Dù có nhiều kết quả đạt được song, Sở Du lịch thành phố nhìn nhận, hoạt động du lịch vẫn còn khó khăn do ảnh hưởng dai dẳng từ dịch bệnh Covid-19. Không ít doanh nghiệp lữ hành, khách sạn chưa thể phục hồi hoàn toàn. Thị trường du lịch quốc tế chưa được như năm 2019.

Cũng theo Sở, nút thắt visa đã mở khi triển khai visa điện tử ở tất cả thị trường, nhưng thực tế hồ sơ, thủ tục liên quan đến duyệt visa vẫn còn chậm và chưa thật sự thông thoáng, gây mất khá nhiều thời gian để hoàn tất thủ tục.

Cùng với đó, so với các nước trong khu vực, số các quốc gia được Việt Nam miễn thị thực (55) là còn quá thấp. Sở đưa ra so sánh, Indonesia đã miễn thị thực cho công dân khoảng 169 quốc gia và vùng lãnh thổ; Philippines khoảng 166; Malaysia khoảng 156; Singapore là 150; Thái Lan khoảng 60; Brunei khoảng 54 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Những yếu tố trên dẫn lượng khách từ các thị trường trọng điểm, thị trường mới, tiềm năng vẫn mất chi phí cao, tốn nhiều thời gian, để được duyệt thủ tục. Do đó, họ dần chuyển sang các thị trường khác cạnh tranh trực tiếp với Việt Nam trong lĩnh vực du lịch như Thái Lan, Singapore.

Để hỗ trợ, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp lữ hành đón các đoàn khách du lịch quốc tế lớn đến Việt Nam, kiến nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ xin cấp thị thực theo đoàn của các doanh nghiệp lữ hành (theo hình thức trực tiếp), theo Sở Du lịch TP.HCM.

Quảng Định