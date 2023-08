Ngày 17/8, tại Bộ Công an, Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam tổ chức khai mạc phiên chính thức Đại hội thành lập Hội, nhiệm kỳ 2023- 2028.

Dự đại hội có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Công an, ông Phan Đình Trạc - Trưởng Ban Nội chính Trung ương, ông Nguyễn Hòa Bình - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy TP.HCM và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Đại hội thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam

Thượng tướng Lê Quý Vương, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Vận động thành lập Hội cựu CAND Việt Nam phát biểu tại đại hội

Phát biểu khai mạc đại hội, Thượng tướng Lê Quý Vương - nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Vận động thành lập Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam cho biết, thực hiện trình tự thành lập Hội theo quy định và hướng dẫn của Bộ Nội vụ, ngày 7/3, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 1106 về việc công nhận Ban Vận động thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam.

Sau khi thẩm định hồ sơ và gửi lấy ý kiến tham gia của các ban, bộ, ngành Trung ương, ngày 1/8, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 567 về việc cho phép thành lập Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam.

"Hội được thành lập là một niềm vui lớn đối với cán bộ, chiến sĩ công an nói chung và các cựu công an, công an hưu trí nói riêng. Các cán bộ, chiến sĩ công an hưu trí khi về nghỉ hưu có một tổ chức để sinh hoạt, gắn kết đồng đội, tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng công an", Thượng tướng Lê Quý Vương nhấn mạnh.

Các đại biểu dự đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết

Bộ trưởng Công an Tô Lâm tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Cựu CAND Việt Nam

Phát biểu tại đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng sự ra đời của Hội Cựu Công an nhân Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, Thủ tướng cũng gửi tới các vị đại biểu, khách quý, cùng toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân viên CAND và hội viên Hội Cựu CAND Việt Nam lời chào trân trọng, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thủ tướng khẳng định vai trò trọng yếu của lực lượng vũ trang Công an nhân dân trong Đảng, Nhà nước và nhân dân, đóng vai trò quan trọng tham mưu nòng cốt, xung kích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Đảng, Nhà nước luôn coi trọng và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của đội ngũ cựu Công an nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cựu cán bộ Công an nhân dân qua các thời kỳ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu

Cũng theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, cựu Công an nhân dân là những người trải qua chiến đấu, rèn luyện và trưởng thành qua khói lửa của các cuộc kháng chiến, qua các cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội, có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Các đồng chí thực sự là chỗ dựa tinh thần vững chắc, là tấm gương cao đẹp, tiêu biểu của cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân mà thế hệ trẻ hôm nay học tập, noi theo”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng nhấn mạnh, sự ra đời của Hội đã thể hiện sự quan tâm, tạo điều kiện, chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng Công an nhân dân nói chung và đối với đội ngũ cựu cán bộ công an nói riêng.

Để thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam và thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong hoạt động của Hội thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh cần chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tích cực tham gia tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại đại hội

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, Hội cần quán triệt, tổ chức cho cán bộ, hội viên tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, nhất là đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình", "phi chính trị hóa CAND" của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động. Tích cực tham gia hoạt động, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội, gương mẫu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 6 điều Bác Hồ dạy CAND.

Đặc biệt, với phương châm "Cựu mà không cũ, cựu mà không bảo thủ", Hội cần có các giải pháp linh hoạt, sáng tạo để hoạt động của Hội thiết thực, hiệu quả, đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Xây dựng Hội Cựu CAND Việt Nam trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Nội dung, phương thức hoạt động của Hội cần chú trọng hướng về cơ sở, coi trọng chất lượng, hiệu quả hoạt động. Tích cực tham gia xây dựng văn hóa mới, tô thắm thêm hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ công an "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", "Còn Đảng, còn mình", "Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất".

Thủ tướng tin tưởng rằng, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang anh hùng, Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ, vững chắc, ngày càng khẳng định được vai trò để góp phần cùng toàn lực lượng Công an nhân dân hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.