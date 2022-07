Ngày 25/7, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký Công điện của Thủ tướng Chính phủ về vụ việc ngạt khí tại Bình Dương.

Công điện nhắc lại vụ việc sáng 24/7, tại căn nhà trên đường DJ 15 Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng, đáng tiếc làm 6 người thiệt mạng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ngạt khí, sử dụng máy phát điện bất cẩn trong nhà đóng kín, dẫn đến hậu quả nêu trên.

Đây là vụ việc rất thương tâm, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, thân nhân người bị nạn.

Hiện trường vụ tai nạn làm 6 người thiệt mạng do bị ngạt khí. Ảnh: Xuân An

Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Bình Dương khẩn trương tổ chức thăm hỏi, động viên và có biện pháp hỗ trợ kịp thời gia đình người bị nạn; đồng thời tiếp tục tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả và thực hiện tốt việc đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.

Hiện nay, do tình hình thời tiết có nhiều diễn biến bất thường, nắng nóng kéo dài, ảnh hưởng đến cung ứng điện một số khu vực cũng như sử dụng điện của người dân. Trong đó có việc người dân sử dụng máy phát điện nhiên liệu xăng, dầu tự cấp điện khi có sự cố lưới điện. Việc sử dụng không đúng cách sẽ gây nguy hiểm đến sức khỏe, thậm chí cả tính mạng của người sử dụng và những người có liên quan.

Về vấn đề này, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam chủ động tính toán, dự báo nhu cầu điện, lập kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia đảm bảo an toàn, cung cấp đủ điện cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân; tăng cường công tác tiết kiệm điện; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị chức năng thường xuyên theo dõi, hướng dẫn người dân sử dụng các thiết bị điện đúng quy định, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng theo chức năng nhiệm vụ được giao, chỉ đạo chuẩn bị các phương án, lực lượng, phương tiện, kịp thời ứng cứu khi có các tình huống khẩn cấp về cháy nổ do chập điện, ngạt khí do sử dụng máy có khí phát thải, trong đó có máy phát điện sử dụng nhiên liệu xăng, dầu.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng các thiết bị điện đúng quy định, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, nhất là việc người dân tự sử dụng máy phát điện cá nhân cho tiêu dùng điện.