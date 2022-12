Thủ tướng đề nghị sớm gỡ thẻ vàng IUU với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hà Lan, chiều 12/12 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc hội kiến với Hoàng hậu Maxima, gặp Chủ tịch Thượng viện Jan Anthonie Bruijn và Chủ tịch Hạ viện Vera Bergkamp.

Ấn tượng trước những thành tựu tích cực về phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam

Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Hà Lan, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn Hoàng gia và cá nhân Hoàng hậu tiếp tục ủng hộ đẩy mạnh toàn diện quan hệ hai nước, cũng như hỗ trợ tài chính, chuyển giao công nghệ giúp Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Hoàng hậu Maxima bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu tích cực về phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, nhất là về thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Bà cũng đánh giá cao việc Việt Nam triển khai chiến lược tài chính toàn diện quốc gia và khẳng định, trên cương vị là Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về tài chính bao trùm, sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam triển khai chiến lược này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến với Hoàng hậu Maxima

Cảm ơn Hoàng hậu Maxima vì những đóng góp quý báu hỗ trợ quá trình xây dựng chiến lược tài chính toàn diện quốc gia của Việt Nam, Thủ tướng mong muốn bà tiếp tục giúp tư vấn và huy động các nguồn lực hỗ trợ Việt Nam triển khai thành công chiến lược tài chính này. Đồng thời huy động các chương trình hỗ trợ kỹ thuật giúp Việt Nam trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, giáo dục tài chính, bảo vệ người tiêu dùng tài chính nhằm tăng cường các công cụ để triển khai chiến lược tài chính toàn diện một cách hiệu quả.

Thông báo về kết quả tích cực của buổi hội đàm với Thủ tướng Mark Rutte, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, hai bên nhất trí thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, phối hợp tổ chức các hoạt động ý nghĩa nhằm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023; triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA).

Hà Lan ủng hộ phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA) và việc Ủy ban Châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với hàng thủy sản Việt Nam.

Hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác chiến lược về ứng phó với biến đổi khí hậu và quản lý nước, đối tác chiến lược về nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực; tái khẳng định bảo đảm an toàn, tự do hàng hải, hàng không trong khu vực, giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982.

Nhân dịp này, Thủ tướng trân trọng chuyển lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mời Nhà Vua và Hoàng hậu thăm Việt Nam. Hoàng hậu Maxima vui vẻ nhận lời và mong muốn có dịp sớm thăm lại Việt Nam.

Cần tận dụng cơ hội từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU

Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện đánh giá cao hợp tác chặt chẽ giữa Nghị viện Hà Lan và Quốc hội Việt Nam. Đồng thời, ủng hộ vai trò của Việt Nam làm cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa Nghị viện Hà Lan với Hội đồng Liên minh Nghị viện ASEAN.

Hai Chủ tịch nhấn mạnh mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa hai nước về ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, nhất là ở Đồng bằng sông Cửu Long và khẳng định doanh nghiệp hai nước cần tận dụng cơ hội từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA).

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Chủ tịch Thượng viện Jan Anthonie Bruijn và Chủ tịch Hạ viện Vera Bergkamp. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Nghị viện Hà Lan sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA), góp phần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Hà Lan kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam. Trong đó, khuyến khích các doanh nghiệp Hà Lan đầu tư vào các lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, an ninh lương thực, an ninh năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu ở Việt Nam.

Thủ tướng cũng đề nghị Nghị viện Hà Lan ủng hộ Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam; xem xét thành lập nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hà Lan - Việt Nam để tăng cường tin cậy, hiểu biết giữa cơ quan lập pháp hai nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời mời thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Hà Lan.