Thủ tướng khảo sát một số dự án hạ tầng giao thông trọng điểm tại Bình Dương

Cùng đi với Thủ tướng Chính phủ có Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, tỉnh Bình Dương.

Thủ tướng nghe báo cáo tuyến đường cao tốc TP.HCM-Thủ Dầu Một-Chơn Thành - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

1. Thủ tướng khảo sát, nghe báo cáo tuyến đường cao tốc TPHCM-Thủ Dầu Một-Chơn Thành.

Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Bình Dương là cơ quan có thẩm quyền triển khai thực hiện dự án - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Bình Dương là cơ quan có thẩm quyền triển khai thực hiện dự án.

Dự án có tổng chiều dài tuyến là 69 km, từ nút giao Gò Dưa–TPHCM đến Quốc lộ 14-tỉnh Bình Phước; gồm: Đoạn qua TPHCM dài 1,65 km, đoạn qua Bình Dương dài 60,25 km (đã đầu tư 14,5 km với quy mô 6-8 làn xe), Bình Phước dài 7 km (chưa đầu tư).

Thủ tướng khảo sát tuyến đường sắt Bàu Bàng-Thị Vải, Cái Mép; quy hoạch tuyến Metro Suối Tiên-Thành phố Mới Bình Dương–Bàu Bàng; điều chỉnh vị trí quy hoạch ga An Bình và ga Dĩ An - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

2. Thủ tướng khảo sát, nghe báo cáo tuyến đường sắt Bàu Bàng-Thị Vải, Cái Mép; quy hoạch tuyến Metro Suối Tiên-Thành phố Mới Bình Dương–Bàu Bàng; điều chỉnh vị trí quy hoạch ga An Bình và ga Dĩ An.

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương giao UBND tỉnh Bình Dương chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi tuyến Bàu Bàng-Cái Mép - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương giao UBND tỉnh Bình Dương chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi tuyến Bàu Bàng-Cái Mép, gồm 3 đoạn: Bàu Bàng-An Bình (Dĩ An), An Bình-Phước Tân (Biên Hòa) và Phước Tân-Cái Mép. Hiện Bộ Giao thông vận tải đang lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 02 đoạn: An Bình (Dĩ An)-Phước Tân (Biên Hòa) và Phước Tân-Cái Mép.

Thủ tướng thị sát dự án tuyến Vành đai 3 TPHCM đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

3. Thủ tướng khảo sát, nghe báo cáo về tuyến Vành đai 3 TPHCM đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương.

Dự án đường vành đai 3 TPHCM được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 57/2022/QH15 ngày 16/6/2022.

Thủ tướng trao đổi với các đơn vị liên quan khi thị sát dự án tuyến Vành đai 3 TPHCM đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chính phủ đã có Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 15/8/2022 triển khai Nghị quyết 57/2022/QH15; trong đó xác định rõ tiến độ triển khai các nội dung công việc (theo đó phấn đấu bàn giao 70% diện tích mặt bằng của các gói thầu xây lắp khởi công trước ngày 30/6/2023 và cơ bản bàn giao diện tích còn lại trước ngày 31/12/2023; 30/6/2026 hoàn thành).

Tỉnh Bình Dương có 2 dự án thành phần: Dự án thành phần đầu tư xây dựng dài 11,43 km, tổng mức đầu tư khoảng 5.752 tỷ đồng; dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có tổng mức đầu tư khoảng 13.528 tỷ đồng.

Theo báo cáo của tỉnh, dự kiến khởi công theo đúng kế hoạch chung (ngày 30/6/2023).

4. Thủ tướng khảo sát, nghe báo cáo về tuyến đường Hồ Chí Minh và Khu công nghiệp Bàu Bàng.

Đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành – Đức Hòa đi qua địa phận tỉnh Bình Dương khoảng hơn 31 km. Dự án đã dừng giãn tiến độ theo Nghị quyết 11/NQ-CP năm 2011 của Chính phủ.

Hiện Bộ Giao thông vận tải đã bố trí đủ vốn, đang lập dự án để tiếp tục triển khai đầu tư.

Thủ tướng trực tiếp thăm hỏi, động viên công nhân - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hiện nay dự án đang thực hiện lập báo cáo nghiên cứu khả thi, dự kiến duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi trong quý I/2023 và khởi công dự án trong quý IV năm 2023, hoàn thành năm 2025.

Tại các điểm đến kiểm tra, khảo sát, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, đây đều là những dự án hạ tầng quan trọng kết nối tỉnh Bình Dương với khu vực Đông Nam Bộ, các khu vực lân cận, cả nước và với các cửa ngõ đi ra quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Bình Dương phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, các bộ, ngành và địa phương liên quan đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục, triển khai đầu tư các dự án, vì dự án hoàn thành đi vào sử dụng sớm ngày nào thì góp phần phát triển kinh tế-xã hội ngày đó.

Thủ tướng đề nghị đẩy mạnh thu hút các nguồn lực, nhất là đầu tư theo hình thức công tư song đảm bảo hài hoà lợi ích Nhà nước, người dân, doanh nghiệp, với phương châm "lợi ích hài hòa, rủi ro, khó khăn chia sẻ".

Để đẩy nhanh tiến độ các dự án, tỉnh Bình Dương phải tổ chức giải phóng mặt bằng sớm. Trong đó, dành quỹ đất, chuẩn bị hạ tầng tái định cư, sinh kế cho người dân đảm bảo tốt hơn, ít nhất là bằng với nơi ở cũ và phấn đấu năm sau tốt hơn năm trước...

* Sáng cùng ngày, Thủ tướng đã khảo sát dự án xây dựng mở rộng Nhà máy của Công ty THNN PaiHong tại Khu công nghiệp Bàu Bàng, trao đổi với đại diện nhà đầu tư và nhà thầu.

Thủ tướng khảo sát dự án xây dựng mở rộng Nhà máy của Công ty THNN PaiHong tại Khu công nghiệp Bàu Bàng, thăm hỏi động viên công nhân thi công trên công trường - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

* Cũng trong sáng nay, ngoài chương trình dự kiến, Thủ tướng đã tới kiểm tra, khảo sát dự án Bệnh viện Đa Khoa Bình Dương mới tại thành phố Thủ Dầu Một, quy mô 1.500 giường với vốn đầu tư gần 2.300 tỷ đồng từ ngân sách địa phương.

