Chiều 19/5, Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) tổ chức lễ khởi công gói thầu "Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình mở rộng nhà ga hành khách T2 – Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài".

Đây là gói thầu chính và quan trọng nhất của dự án mở rộng Nhà hành khách T2 – Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại là một trong những lĩnh vực được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm.

Trong thời gian vừa qua, chúng ta đã huy động một nguồn lực lớn từ nguồn vốn ngân sách và vốn xã hội hóa để đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng giao thông, trong đó có lĩnh vực hạ tầng hàng không.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ khởi công. Ảnh: P. Tuấn

Bên cạnh các dự án lớn như sân bay Long Thành, nhà ga T3 (sân bay Tân Sơn Nhất) đang triển khai, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn tiếp tục mở rộng một số sân bay như sân bay Cà Mau – nơi cực Nam của đất nước; sân bay Thành Sơn (Ninh Thuận), sân bay Rạng Đông (Bình Thuận), qua đó đáp ứng nhu cầu đi lai của nhân dân, phát triển du lịch và thu hút đầu tư.

Theo Thủ tướng, năm 2023, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, đạt sản lượng hàng khách lên tới 30 triệu lượt, đứng thứ hai cả nước; sản lượng vận tải hàng hoá lớn nhất nước. Sau một thời gian khai thác, nhiều hạng mục tại cảng trong đó có Nhà ga T2 đã quá tải, đòi hỏi phải khẩn trương nâng cấp mở rộng.

Thủ tướng biểu dương ACV đã có thay đổi, chuyển biến về tư duy, triển khai có hiệu quả các dự án đầu tư, đặc biệt là trong 2 năm vừa qua, trong đó có việc hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư mở rộng Nhà ga T2 Nội Bài trong thời gian rất ngắn.

Dự án được triển khai trong điều kiện vừa khai thác vừa thi công, do đó Thủ tướng yêu cầu cần phải đảm bảo an toàn, chất lượng.

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước, ACV chỉ đạo các nhà thầu huy động đủ máy móc, thiết bị triển khai dự án. Thủ tướng nhấn mạnh nghiêm cấm các đơn vị sử dụng nguyên vật liệu không đảm bảo chất lượng, chủ đầu tư chịu trách nhiệm về việc nhà thầu triển khai thi công dự án với tinh thần "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, chỉ bàn làm không bàn lùi".

“Các nhà thầu đã cam kết thì phải thực hiện, làm phải hiệu quả, sản phẩm đúng chất lượng, đúng quy trình, đúng tiến độ, không lãng phí tiêu cực, chống bán thầu, chống mua thầu, chống chạy thầu. Chậm nhất 31/12/2025, phải hoàn thành”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ.

Thủ tướng động viên công nhân thi công công trình dự án mở rộng nhà ga hành khách T2, sân bay Nội Bài. Ảnh: P. Tuấn

Dự án “Mở rộng nhà ga hành khách T2 - Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài” có diện tích khoảng 412.203m2 (bao gồm phần diện tích hiện hữu và phần mở rộng) với mục tiêu nâng công suất khai thác từ 10 triệu lên 15 triệu hành khách/năm.

Công trình gồm 2 phần:

Phần 1: Thi công mở rộng nhà ga và các công trình phụ trợ gồm thi công mở rộng cánh Tây, cánh Đông và khu vực trung tâm. Thi công từ kết cấu đến hoàn thiện kiến trúc, cơ điện và lắp đặt công trình, bổ sung hệ thống cầu ống lồng.

Phần 2: Thi công cải tạo và chuyển đổi công năng bên trong nhà ga hiện hữu từ tầng 1 đến tầng 4 nhằm nâng cao năng lực khai thác của dây chuyền hàng không.

Tổng mức đầu tư dự án là 4.996 tỷ đồng. Trong đó gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam.

Công trình được xây dựng mở rộng thêm 61.100m2 sàn và cải tạo chuyển đổi công năng 18.730m2 sàn, nâng tổng diện tích sàn nhà ga hành khách lên 200.100m2.

Mở rộng 2 đảo check in lên 6 đảo check-in. Mở rộng 2 băng tải trả hành lý lên 8 băng tải. Bổ sung hệ thống lưu trữ hành lý check-in đến sớm và quá cảnh.

Mở rộng 24 quầy check-in truyền thống lên tổng số 120 quầy. Mở rộng 24 quầy check in tự động và từ 24 kiosk check in lên 34 kiosk check-in. Mở rộng từ 15 cầu ống lồng bao gồm 11 code C và 4 Code E lên 29 cầu ống lồng cùng công trình phụ trợ.

Bổ sung máy soi chiếu truyền thống và máy soi chiếu thông minh SSL, tính toán sẵn các giải pháp để bổ sung trang thiết bị, công nghệ cần thiết phục vụ chuyến bay thẳng đến Mỹ; bổ sung hệ thống FIDS, MIS, CUTE, ASS, SCN... đồng bộ theo diện tích mở rộng; mở rộng trạm xử lý nước thải nâng công suất xử lý từ 2.600m3 lên 3.900m3/ngày đêm.

Theo hợp đồng, gói thầu hoàn thành toàn bộ công việc là 660 ngày (đến 2/2026) tuy nhiên ACV cam kết vượt tiến độ trước 31/12/2025 để đủ điều kiện đăng ký công trình khánh thành đưa vào khai thác chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.