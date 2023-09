Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nga từ ngày 25 - 28/9, Đoàn đã tham dự Hội nghị quốc tế lần thứ III về phòng, chống truyền bá tư tưởng cực đoan do Bộ Nội vụ Liên bang Nga tổ chức; làm việc với Bộ Nội vụ Nga và Ủy ban Điều tra Liên bang Nga; gặp mặt cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam cùng đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga.

Dành cho Đoàn sự tiếp đón nồng hậu, trọng thị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nga Khrapov Andrey Ivanovich ghi nhận sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan thực thi pháp luật hai nước trong thời gian qua trên cơ sở quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tốt đẹp giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam tham dự Hội nghị quốc tế lần thứ III về phòng, chống truyền bá tư tưởng cực đoan do Bộ Nội vụ Liên bang Nga tổ chức

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đánh giá cao nỗ lực của Bộ Nội vụ Liên bang Nga tổ chức Hội nghị quốc tế lần thứ III về phòng, chống truyền bá tư tưởng cực đoan. Điều này khẳng định vai trò, trách nhiệm của Bộ Nội vụ Liên bang Nga trong việc phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật các nước trên thế giới cùng ứng phó với các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống, đặc biệt là sự lan rộng của chủ nghĩa khủng bố, cực đoan, ly khai trong bối cảnh tình hình hiện nay.

Tại buổi làm việc, hai bên cùng trao đổi về các hoạt động phối hợp trên các mặt công tác; đặc biệt cùng bày tỏ sự quan tâm đặc biệt trong công tác đào tạo phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, coi đây là một trong những điểm nhấn hợp tác trong thời gian tới.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc mong muốn tiếp tục đẩy mạnh triển khai có hiệu quả “Chương trình phối hợp hành động giữa Bộ Công an nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Nội vụ Liên bang Nga giai đoạn 2022 - 2024”; thiết lập cơ chế phối hợp trong công tác quản lý doanh nhân, lưu học sinh và kiều dân của nước này công tác, học tập và làm ăn sinh sống ở nước kia, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân hai nước, cũng như chủ động phòng ngừa các hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật, gây hại cho an ninh quốc gia của Việt Nam và Liên bang Nga.

Hai bên cùng nhất trí tiếp tục triển khai chương trình trao đổi đoàn con em cán bộ, chiến sĩ hai bộ sang tham quan, nghỉ dưỡng, qua đó giúp các em có cơ hội quý giá nâng cao hiểu biết về lịch sử, văn hóa của hai nước cũng như quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Liên bang Nga.

Tại buổi làm việc với Ủy ban Điều tra Liên bang Nga, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Ủy ban Điều tra Liên bang Nga quan tâm hỗ trợ tổ chức các khóa giảng dạy, bồi dưỡng nâng cao năng lực điều tra cho cán bộ Bộ Công an, nhất là điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao. Đồng thời triển khai có hiệu quả “Bản Ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Công an nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban Điều tra Liên bang Nga”; thúc đẩy sớm ký kết “Thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Điều tra Liên bang Nga và Bộ Công an Việt Nam” để hai bên hợp tác sâu hơn và ở mức tin cậy cao hơn.

Trước đó, từ ngày 22 - 24/9, Đoàn Đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã thăm và làm việc tại Cộng hòa Belarus theo lời mời của Bộ Nội vụ Cộng hòa Belarus.

Tại buổi làm việc với Bộ Nội vụ Cộng hòa Belarus, hai bên đánh giá cáo kết quả hợp tác giữa hai bộ trên các lĩnh vực: trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm công tác; phối hợp xác minh tội phạm liên quan đến công dân hai nước.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã gửi lời cảm ơn Bộ Nội vụ Belarus đã giúp Bộ Công an Việt Nam đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ cán bộ về kỹ thuật hình sự, phòng, chống mua bán người, huấn luyện chó nghiệp vụ. Bộ Công an Việt Nam cũng mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Bộ Nội vụ Belarus trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm mua bán người và tổ chức đưa người di cư bất hợp pháp, tội phạm ma túy; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi pháp luật.

Hai bên cùng nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, bảo đảm an ninh mạng và kỹ thuật hình sự.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban Giám định tư pháp Belarus.

Trong thời gian làm việc tại Cộng hòa Belarus, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã có buổi làm việc với Ủy ban Giám định Tư pháp nước chủ nhà - đối tác hữu nghị, tin cậy của Bộ Công an Việt Nam.

Hai bên đánh giá cao sự hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Ủy ban Giám định tư pháp quốc gia Belarus với những bước phát triển đi vào thực chất, tích cực triển khai thực hiện các nội dung theo thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa 2 cơ quan; thường xuyên trao đổi nhiều đoàn cấp cao; cử cán bộ, chuyên gia đào tạo, bồi dưỡng và tham gia hội thảo khoa học về giám định tư pháp ở mỗi nước...

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác giám định tư pháp trong cuộc chiến chống lại các loại tội phạm mới trên thế giới và khu vực, nhất là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm khủng bố, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma tuý, tội phạm mua bán người… với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, hết sức tinh vi, nguy hiểm như hiện nay.

Bộ Công an Việt Nam đề nghị hai bên tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Thoả thuận hợp tác trong lĩnh vực hoạt động tư pháp giữa Bộ Công an nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban Giám định tư pháp quốc gia Cộng hoà Belarus”; hợp tác đào tạo giám định viên của Bộ Công an Việt Nam trong lĩnh vực hoạt động giám định pháp y.