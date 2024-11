Theo báo cáo của Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng, Bộ Công an, trong thời gian tới, tình hình an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ tiềm ẩn nhiều yếu tố, tính chất phức tạp; hoạt động của các loại tội phạm ngày càng tinh vi, nguy hiểm, số đối tượng vi phạm pháp luật bị bắt vào cơ sở tạm giữ có chiều hướng gia tăng…

Trước tình hình đó, Đảng và Nhà nước luôn xác định vấn đề quyền con người và bảo đảm quyền con người là một trong những vấn đề trọng tâm, có ý nghĩa chiến lược trong quá trình xây dựng, phát triển, đổi mới, hội nhập quốc tế.