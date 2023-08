Tối 7/8, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, gần 40 đối tượng từ 17 - 25 tuổi đã bị công an tóm gọn vì có hành vi giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng của hàng nghìn người dân trên cả nước, gây thiệt hại trên 30 tỷ đồng.

Tổ công tác kiểm tra, thu giữ vật chứng vụ án. Ảnh CACC.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an TP Bắc Giang và Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Xác định dấu hiệu tội phạm và đây là hành vi vô cùng nguy hiểm đối với xã hội, gây thiệt hại tài sản lớn của người dân nên Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh.

Các lực lượng, biện pháp, phương tiện đã được Ban chuyên án huy động tối đa để có thể đấu tranh hiệu quả cao nhất.

Đại tá Nguyễn Hữu Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cho biết: Do các đối tượng trong vụ án này đông, ở độ tuổi trẻ, sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội nên Ban chuyên án đã phải tính toán rất kỹ lưỡng các biện pháp để đấu tranh, bắt giữ. Đến khoảng 7h ngày 4/8, Ban chuyên án đã quyết định phá án.

Cơ quan công an lập biên bản các chứng cứ của vụ án. Ảnh: CACC.

Cụ thể, 9 mũi công tác với hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Giang đã đồng loạt kiểm tra 7 căn hộ của một khu chung cư cao cấp thuộc huyện Gia Lâm (Hà Nội) và 2 địa điểm ở huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã phát hiện, kiểm soát đối với 37 đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng tại các căn hộ chung cư, Ban chuyên án đã thu giữ 28 bộ máy vi tính, 31 thiết bị phát sóng Internet, 43 điện thoại di động các loại, 18 thẻ ngân hàng, 61 thẻ sim điện thoại và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án.

Trong vụ án này, đối tượng có vai trò chủ mưu, cầm đầu được xác định là Trần Văn Mạnh (SN 2002, ở An Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội). Các đối tượng có vai trò giúp sức tích cực như: Trần Văn Sỹ (SN 2002), Trần Long Vũ (SN 2002), Trần Văn Đạt (SN 1998), Nguyễn Bá Tuấn (SN 2004) đều ở An Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội.

Các vật chứng của vụ án được lực lượng công an thu giữ. Ảnh CACC.

Các đối tượng còn lại được các đối tượng trên tuyển vào làm nhân viên, được nuôi ăn, ở, trả lương hàng tháng để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thượng tá Trần Huy Việt, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Bắc Giang) cho biết: Các đối tượng trong vụ án này đã dùng thủ đoạn thu mua các tài khoản Facebook ảo rồi dùng các ứng dụng trên nền tảng Internet để chạy quảng cáo nhằm tăng tương tác trên Facebook; tập trung gửi đăng quảng cáo vào các hội nhóm cho vay tiền; giả thông tin của các ngân hàng, tổ chức tín dụng trong việc hỗ trợ các gói vay với mức lãi suất ưu đãi, giải ngân nhanh trong ngày.

Để tạo niềm tin của người có nhu cầu vay tiền, các đối tượng đã đóng nhiều vai, khi là nhân viên tư vấn, chăm sóc khách hàng, khi là nhân viên thẩm định hồ sơ… để tư vấn, lập hồ sơ cho vay tiền; sau đó, yêu cầu người dân cần vay tiền phải chuyển các khoản tiền như: Phí giải ngân, phí bảo hiểm cho khoản vay… tới các tài khoản ngân hàng do chúng chỉ định.

Để có thể chiếm đoạt được nhiều tiền, nhiều lần, các đối tượng đã có kịch bản sẵn để bị hại chuyển tiền nhiều lần, số lượng lớn rồi chiếm đoạt, sau đó chặn liên lạc với bị hại.

Phí bảo hiểm khoản vay mà các đối tượng đưa ra đầu tiên là 950.000 đồng, sau đó, các đối tượng đưa ra nhiều kịch bản khác nhau như: Nội dung chuyển sai, khoản tiền có nợ xấu nên đã yêu cầu người vay phải chuyển nhiều lần; nhiều trường hợp chuyển nhiều lần lên tới trên 200 triệu đồng.

Với thủ đoạn lừa đảo như trên, bước đầu, lực lượng phá án xác định nhóm đối tượng trên đã lừa đảo chiếm đoạt được số tiền trên 30 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên địa bàn toàn quốc.

Nhằm chiếm đoạt trót lọt số tiền đã lừa đảo được cũng như phòng tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng trên đã luân chuyển dòng tiền chiếm đoạt được và thường xuyên trao đổi kinh nghiệm với nhau.

Các đối tượng cầm đầu, có vai trò giúp sức tích cực đã thuê căn hộ chung cư cao cấp để ở, mua máy móc, phương tiện phục vụ hành vi phạm tội, tuyển nhân viên để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Điều đáng lưu ý trong vụ án này, các đối tượng trong vụ án ở độ tuổi rất là trẻ, dưới 25 tuổi, thậm chí, có một số trường hợp ở độ tuổi vị thành niên đã bị lôi kéo tham gia tụ tập và tham gia vào hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cá biệt, có học sinh đang nghỉ hè cũng bị lôi kéo.

Thiếu tá Chu Văn Hiệu, Phó trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Bắc Giang) cho biết thêm: Qua xác minh, nhiều đối tượng trong vụ án này có hoàn cảnh gia đình bố mẹ bỏ nhau, không hòa thuận, bố mẹ mất và nhiều gia đình không quan tâm đến con cái.

Công an TP Bắc Giang đã ra quyết định tạm giữ 31 đối tượng và đang tiếp tục phối hợp với An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đấu tranh mở rộng chuyên án.