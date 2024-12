Ngày 9/12, Công an tỉnh Hải Dương công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Theo đó, Thượng tá Lê Minh Hoàn, Trưởng Công an huyện Tứ Kỳ được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Công an TP Chí Linh.

Đại tá Lê Quý Thường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương trao quyết định điều động, bổ nhiệm Trưởng Công an TP Chí Linh. Ảnh: Công an TP Chí Linh.

Thượng tá Lê Minh Hoàn, sinh năm 1974, quê xã Quyết Thắng (TP Hải Dương). Trước khi nhận nhiệm vụ tại Công an TP Chí Linh, Thượng tá Lê Minh Hoàn có nhiều năm công tác tại các đơn vị thuộc Công an tỉnh Hải Dương như: Công an huyện Thanh Hà, Phòng Tham mưu (Công an tỉnh) và Công an huyện Tứ Kỳ.