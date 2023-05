Tại phiên thảo luận tổ về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân vào chiều 27/5, nhiều ý kiến đề nghị sửa đồng thời với các luật liên quan đến quân đội để đảm bảo thống nhất các quy định trong lực lượng vũ trang.

Sửa luật để thu hút thanh niên có trình độ vào quân đội

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, mấy ngày nay nhiều đại biểu có hỏi ông về việc quân đội có sửa luật không?

Giải đáp câu hỏi này, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cho hay, mặc dù quân đội và công an đều là lực lượng vũ trang, nhưng “không phải cái gì quân đội có, công an cũng có hoặc cái gì công an có thì quân đội cũng có”.

Vì vậy việc sửa luật cũng cần căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tính chất nhiệm vụ của từng lực lượng.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: Hoàng Hà

Quân đội hiện nay phải chi phối từ 3 luật: Luật Sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam; Luật Quân nhân chuyên nghiệp và công nhân viên quốc phòng; Luật Nghĩa vụ quân sự. Trong khi bên công an chỉ có Luật Công an nhân dân.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cho biết, hiện nay bên quân đội đang tổng hợp ý kiến cử tri để trước mắt sửa Luật Nghĩa vụ quân sự. Hiện nay luật này có những bất cập, việc sửa luật cố gắng làm sao để thu gọn đối tượng tạm miễn, tạm hoãn nghĩa vụ một cách tương đối.

“Chúng tôi nhận rất nhiều ý kiến của cử tri làm sao để tạo công bằng xã hội nhưng rất khó. Các thanh niên của chúng ta đến tuổi nhập ngũ hiện 1 năm cả quân đội và công an lấy vào chỉ 3,4% số thanh niên đến tuổi nhập ngũ, số lượng rất ít”, Thượng tướng phân tích.

Vì vậy, tới đây sửa luật sẽ cố làm sao thu hút được những thanh niên có trình độ để đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong thời kỳ mới này. Hai luật còn lại nếu sửa thì phải đồng bộ và sẽ nghiên cứu sửa vào thời điểm phù hợp.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cũng thông tin thêm, hiện nay bên quân đội đang thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về tổ chức quân đội giai đoạn 2021 – 2030 và những năm tiếp theo. Còn bên công an đã ổn định tổ chức biên chế nên việc sửa luật vào thời điểm này là phù hợp.

Trong quân đội không bao giờ chỉ huy trưởng lên thứ trưởng ngay

Đi vào nội dung cụ thể sửa Luật Công an nhân dân, ông Cương cho rằng, việc dự luật quy định tăng tuổi với công an là thực hiện theo Bộ Luật Lao động, có lộ trình là đáp ứng được. Bởi đặc thù nhiệm vụ của công an khác với quân đội.

“Nếu chúng tôi mà tăng tuổi hưu lên thì hiện này chỉ có 11 chức danh cơ bản theo hình chóp. Ở trên tăng tuổi nghỉ hưu thì dưới cũng phải tăng hết. Như vậy không đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ”, Tổng Tham mưu trưởng nói.

Ông phân tích thêm thực tiễn những ai ở trong quân đội hoặc đến thăm các đơn vị của quân đội thì sẽ thấy điều này. Các cán bộ trung đội trưởng, cán bộ trung đội, cán bộ đại đội và cán bộ tiểu đoàn là những người quản lý trực tiếp bộ đội. Bộ đội làm gì thì cán bộ thực hiện việc đó, từ khi báo thức đến tối đi ngủ và kể cả khi bộ đội đi ngủ thì cán bộ thức để viết bài phục vụ cho huấn luyện hôm sau.

“Họ giống như giáo viên, tối viết giáo án, ban ngày huấn luyện. Đặc biệt khi diễn tập là hành quân đi bộ hết. Cho nên tăng tuổi hưu lên thì cán bộ không đủ sức bám theo bộ đội”, Thượng tướng lý giải. Vì vậy bên quân đội sẽ nghiên cứu từng bước để sửa luật phù hợp với đặc thù quân đội.

Ngoài ra, ông cũng quan tâm đến quy định hàm thiếu tướng với “giám đốc công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ở địa phương được phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I và là địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, diện tích rộng, dân số đông” với số lượng không quá 11.

Theo Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, quy định này chỉ nên dừng ở các tỉnh thành loại 1, không nên quy định ở “địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, diện tích rộng, dân số đông”. Các tiêu chí chi tiết này nên giao cho Chính phủ quy định.

“Khi công an đưa ra một số tỉnh phong hàm cấp tướng, một số ý kiến băn khoăn tại sao quân đội không có? Nguyên tắc trong quân đội là cấp trên phải cao hơn cấp dưới. Nếu Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh là thiếu tướng, trong khi phó tham mưu trưởng quân khu là cấp trên mà chỉ hàm đại tá thì không được”, Tổng Tham mưu trưởng phân tích.

Theo Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, giám đốc công an tỉnh có thể lên thứ trưởng ngay nhưng trong quân đội không bao giờ chỉ huy trưởng ở tỉnh lên thứ trưởng ngay mà phải tuần tự qua các cấp lên phó tư lệnh quân khu đã là đột phá rồi, sau đó mới lên tư lệnh quân khu, rồi mới lên thứ trưởng được.

“Với đặc thù ngành công an, giám đốc công an 11 tỉnh loại 1 có hàm tướng cũng là phù hợp nhưng cần có tiêu chí cụ thể”, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nói.