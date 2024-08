Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ vừa được Quốc hội thông qua, trong đó có quy định bố trí từ các khoản thu tiền xử phạt vi phạm giao thông để tăng cường, hiện đại hóa cơ sở vật chất, thiết bị bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông.