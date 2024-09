Tại những khu vực trung tâm "đất chật người đông" của các thành phố lớn như Hà Nội hay TP HCM, việc tìm được một nơi gửi xe an toàn, thuận tiện nhưng giá trông giữ phải rẻ là nhiệm vụ khá khó khăn đối với nhiều người sử dụng ô tô.

Trên thực tế, các hầm chung cư hoặc bãi đỗ xe đủ tiêu chuẩn ở nhiều khu đô thị có số lượng hạn chế và chỉ phục vụ cho cư dân hoặc một số đối tượng nhất định. Những nơi này thường có giá dịch vụ khá cao, do đó không ít người bỏ "lốt" đỗ xe an toàn để tìm đến phương án rẻ tiền hơn là đỗ tự do bên ngoài đường nhằm tiết kiệm một khoản hàng tháng.

Thế nhưng, có những trường hợp, dù tiết kiệm được "một tiền gà" nhưng lại đánh đổi bằng "ba tiền thóc".

Dưới đây là câu chuyện của độc giả Đỗ Văn Hoàng (Hà Nội) vừa gửi đến VietNamNet liên quan đến vấn đề này:

Đỗ xe ngoài trời ẩn chứa nhiều nguy cơ mất an toàn, đặc biệt trong mùa mưa bão. Ảnh minh hoạ: Đình Hiếu

Cơn bão số 3 ập đến khiến nhiều ô tô đỗ ngoài đường trong các khu chung cư gặp họa vì cây đổ đè lên. Những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội dịp này càng khiến tôi thấm thía hơn câu chuyện của mình cách đây 2 tuần.

Tôi đang sinh sống tại một chung cư tại quận Thanh Xuân (Hà Nội). Nơi tôi ở khá rộng rãi và có tới 3 tầng hầm, trong đó 2 tầng dành cho để ô tô. Trước đây khi mới đi vào sử dụng, ban quản lý chung cư thu 1,2 triệu đồng mỗi tháng cho xe ô tô và 100 nghìn đồng cho xe máy.

Tuy nhiên cách đây gần 1 năm, với nhiều lý do, giá trông giữ xe tại tầng hầm được tăng lên đáng kể, xe ô tô lên mức 2,2 triệu/tháng. Chính điều này khiến nhiều cư dân như tôi lăn tăn.

Bản thân đang sử dụng một chiếc sedan đã cũ, cộng với thu nhập của một công chức không quá cao nên tôi thấy mức giá gửi xe trên là khá "chát". Nếu để xe tại hầm thì rất tiện nhưng tôi vẫn quyết định đưa xe ra bên ngoài để gửi. Đó là khu vực vỉa hè bên cạnh của một trường mầm non, cách nhà tôi khoảng 300m và khá rộng rãi.

Hàng tháng, tôi chỉ cần "bồi dưỡng" cho bảo vệ trường khoảng 500 nghìn là có thể để thoải mái, nhưng tất nhiên họ không có bất cứ cam kết gì về trách nhiệm với chiếc xe của tôi. Nhờ việc để xe bên ngoài, mỗi tháng tôi đã tiết kiệm được tới 1,7 triệu đồng và tính trong gần 1 năm qua là xấp xỉ 20 triệu.

Tuy nhiên, "khôn ngoan không lại với giời".

Cách đây hai tuần, sau trận giông lốc, tôi nhận được cuộc điện thoại từ bác bảo vệ trường mầm non thông báo xe đã bị một cây to đổ vào và hỏng hóc khá nặng.

Như "sét đánh bên tai", khi chạy ra, trước mắt tôi là cây phượng lớn bị bật gốc. Cả thân cây và cành lá đè lên tất cả ba chiếc xe, trong đó xe của tôi bị nặng nhất khi bị méo cốp xe và vỡ vụn kính sau.

Sau khi phía công ty quản lý cây xanh cắt cành và "giải cứu" cho chiếc xe, tôi đành gọi cứu hộ đưa về một gara quen. Sau 1 tuần khắc phục, tổng chi phí tôi phải trả hết gần 30 triệu, bao gồm thay kính sau, nắn chỉnh lại cột C, gò lại cốp, thay đèn hậu và sơn lại đuôi xe. Quan trọng nhất, chiếc xe đã không còn "zin" và khá mất giá nếu sau này bán lại.

Vô cùng xót ruột với số tiền lớn phải bỏ ra nhưng tôi cũng chẳng biết bắt đền ai vì để xảy ra điều này là do tôi lựa chọn. Những hình ảnh ô tô bị cây đè lên trong cơn bảo Yagi ở Hà Nội cũng khiến tôi xót thay cho những chủ xe đó. Vì họ rất giống tôi, có thể vì tiếc tiền mà không gửi xe trong hầm hay bãi đỗ an toàn, hoặc cũng thể không còn suất để được gửi xe trong các hầm tòa nhà.

Rút kinh nghiệm từ trận giông lốc đó, ngay từ trước khi bão số 3 ập đến, tôi đã gửi tạm được chiếc xế cưng của mình trong hầm chung cư (cũng phải nhờ vả, nói khéo với ban quản trị để được gửi vì tránh bão). Hiện, tôi đã làm lại hồ sơ xin gửi xe trong hầm chung cư của mình nhưng "cơ hội" được gửi xe đã qua, tôi sẽ phải xếp hàng chờ có suất trống thì mới được chấp nhận cho gửi.

Độc giả Đỗ Văn Hoàng

Bạn có góc nhìn nào về câu chuyện trên? Hãy gửi ý kiến dưới phần bình luận của bài viết. Mọi câu hỏi tư vấn về sử dụng, mua bán xe xin gửi tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!