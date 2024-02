CQĐT đã thu giữ hơn 187 tỷ đồng là số tiền mà ông Trịnh Văn Quyết có được từ việc chuyển nhượng 40,59% cổ phần BAV; kê biên của ông Quyết 3 thửa đất và tài sản gắn liền với đất tại Khu Đô thị mới Mỹ Đình II, Hà Nội. Trong đó 1 thửa có diện tích 799,6m2, 2 thửa còn lại đều có diện tích 199,9m2.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có công văn gửi Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam rà soát, ngăn chặn giao dịch (khóa chiều ghi nợ) đối với tài khoản đứng tên anh em bị can Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huế và bị can Hương Trần Kiều Dung (cựu Phó Chủ tịch Thường trực Công ty CP Tập đoàn FLC, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán BOS) cùng 45 cá nhân cho bà Huế mượn tài khoản chứng khoán/tài khoản ngân hàng.

CQĐT cũng có công văn gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị liên quan tạm dừng biến động (giao dịch chuyển nhượng mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp…) đối với tài sản (bất động sản, cổ phần/ vốn góp, cổ phiếu…) đứng tên ông Trịnh Văn Quyết, bà Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga.