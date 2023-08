Hồi tháng 3/2023 xuất hiện tin đồn hôn nhân của Britney Spears gặp trục trặc nhưng đại diện của Sam Asghari đã lên tiếng phủ nhận. Sau đó cặp đôi bị phát hiện không đeo nhẫn cưới. Tuy nhiên đại diện của Sam Asghari giải thích rằng anh phải tháo nhẫn cưới vì đang phải quay series truyền hình Lione.

Britney Spears và Sam Asghari chia tay khi nữ ca sĩ đang chuẩn bị ra mắt hồi ký The Woman in Me vào ngày 24/10 tới.

Đại diện của Britney Spears và Sam Asghari hiện chưa lên tiếng về sự việc.