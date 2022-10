Tiêu thụ ô tô tháng 9 tăng tốc, tiến sát mốc 400 ngàn xe/năm

Theo báo cáo bán hàng từ VAMA (Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam), doanh số bán hàng của toàn thị trường trong tháng 9 đạt 33.463 xe, tăng 8,5% so với tháng 8 trước đó và tăng tới 147% so với cùng kỳ tháng 9 năm ngoái.

Trong đó, lượng xe du lịch bán được là 25.611 xe (tăng 2% so với tháng 8), xe thương mại là 7.539 xe (tăng 37%) và 313 xe chuyên dụng (tăng 17%). Lượng xe lắp ráp trong nước tháng 9 bán ra là 17.193 xe, tăng 11% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 16.270 xe, tăng 6% so với tháng trước.

Biểu đồ thị trường ô tô Việt Nam từ đầu năm đến tháng 9/2022. Nguồn: VAMA

Biểu đồ phân tích lượng tiêu thụ xe nhập khẩu (CBU) và xe lắp ráp (CKD) theo tháng. Nguồn: VAMA

Dựa vào biểu đồ phân tích lượng xe tiêu thụ ở trên, có thể thấy thị trường ô tô tháng 9 đã tiếp nối đà tăng trưởng trở lại từ tháng 7 sau khi tụt mạnh trong tháng 6.

Nếu tính thêm doanh số xe của Tập đoàn Thành Công bán 8.680 xe, tổng sản lượng tiêu thụ ô tô cả nước trong tháng 9 sẽ là 42.143 xe (chưa có số liệu Vinfast), tăng 12,3% so với tháng 9 (bán 37.515 xe).

Đứng đầu các thương hiệu ô tô du lịch bán chạy nhất trong tháng 9 tiếp tục là Toyota với 8.779 xe bán ra, nhưng bị đối thủ Hyundai bám theo khá sát ở vị trí số 2 với 8.680 xe. Thương hiệu Mitsubishi nhờ lượng bán Xpander tốt đã tăng 1 bậc so với tháng 8, lên vị trí số 3 với 3.896 xe. Ở vị trí số 4 là Kia với 3.864 xe và vị trí số 5 là Ford với 2.914 xe.

Lũy kế 9 tháng đầu năm từ số liệu VAMA, toàn thị trường bán được tổng cộng 296.403 xe. Nếu tiếp tục giữ phong độ mỗi tháng trên 40.000 xe như hiện nay, thị trường ô tô Việt Nam trong 3 tháng còn lại của năm 2022 sẽ thừa sức vượt mốc 400.000 xe.

Đình Quý

