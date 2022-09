Bất ngờ từ con số dân mua ô tô trong tháng kiêng kị

Nghịch lý đã xảy ra trong tháng 7 âm (tháng Ngâu) vừa qua khi sự "kiêng kỵ" mua sắm theo quan niệm dân gian đã không thể cản lại nhu cầu mua ô tô mới của người dân Việt Nam.

Cụ thể, báo cáo bán hàng từ VAMA (Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam), doanh số bán hàng của toàn thị trường trong tháng 8 đạt 30.846 xe, bao gồm 25.065 xe du lịch (tăng 9% so với tháng trước đó); 5.513 xe thương mại (giảm 20%) và 268 xe chuyên dụng (tăng 21%). Con số này tăng 2% so với tháng 7/2022 và tăng 247% so với tháng 8/2021.

Trong số 30.846 xe bán ra của tháng 8/2022, xe lắp ráp trong nước đạt 15.499 xe, tăng 25% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 16.495 xe, tăng 17% so với tháng trước.

Biểu đồ thị trường ô tô Việt Nam từ đầu năm đến tháng 8/2022. Nguồn: VAMA

Biểu đồ phân tích lượng tiêu thụ xe nhập khẩu (CBU) và xe lắp ráp (CKD) theo tháng. Nguồn: VAMA

Dựa trên biểu đồ tiêu thụ ô tô mới tại Việt Nam do VAMA cung cấp, có thể thấy lượng xe bán tháng 8 dù tăng nhẹ so với tháng 7 trước đó nhưng lại đáng ngạc nhiên khi so với tháng 8 năm ngoái, tăng tới 247%. Do tháng 8/2022 và cùng kỳ năm ngoái đều phần lớn thời gian rơi vào tháng Ngâu nên hiện tượng bán xe tăng đột biến vừa qua cho thấy "cơn khát" xe của người Việt kéo dài từ đầu năm đến nay chưa hề chấm dứt, bất chấp quan niệm kiêng kỵ mua sắm dịp này.

Nếu tính thêm doanh số xe của Tập đoàn Thành Công bán 5.449 xe và Vinfast bán 1.220 xe, tổng sản lượng tiêu thụ ô tô cả nước trong tháng 8 sẽ là 37.515 xe, giảm 1,75% so với tháng trước đó (bán 38.183 xe).

Đứng đầu các thương hiệu ô tô du lịch bán chạy nhất trong tháng 8 tiếp tục có sự thay đổi khi Toyota đã trở lại ngôi đầu bảng với 6.701 xe bán ra, đẩy đối thủ Hyundai xuống vị trí số 2 với 5.449 xe. Vị trí số 3 thuộc về Kia với 4.404 xe (tăng 1 bậc so với tháng trước), Mitsubishi tụt 1 bậc xuống vị trí số 4 với 4.039 xe. Mazda trở lại Top 5 với vị trí chốt bảng là 3.090 xe.

Lũy kế 8 tháng đầu năm. số liệu VAMA cho thấy toàn thị trường bán được tổng cộng 262.940 xe và nếu gộp thêm số liệu Hyundai, Vinfast, con số tổng đã vượt xa mức 300.000 xe.

Dự báo với 4 tháng cuối cùng của năm 2022 nhu cầu mua ô tô trong dân vẫn lớn, công với room tín dụng đã được mở thêm sẽ tạo đà tăng mua trong dân, thị trường ô tô Việt Nam khả năng cao sẽ vượt qua mốc 400.000 xe dễ dàng.

Đình Quý

