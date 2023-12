{"article":{"id":"2221689","title":"TikTok cam kết đầu tư 12 tỷ euro xây dựng trung tâm dữ liệu độc lập ở châu Âu","description":"Theo lộ trình minh bạch hóa quản lý dữ liệu người dùng châu Âu, TikTok cam kết đầu tư 12 tỷ euro để xây dựng các trung tâm dữ liệu mới ở châu Âu trong vòng 10 năm tới.","contentObject":"<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/gettyimages-1232166951-e16782780-3.jpg?width=768&s=BSVam_2YUWeWXyhX5Lt-Qw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/gettyimages-1232166951-e16782780-3.jpg?width=1024&s=p_r9BUGQr_X5zCASC_--YA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/gettyimages-1232166951-e16782780-3.jpg?width=0&s=rX7Ig8pgIvTexlRmZVroQw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/gettyimages-1232166951-e16782780-3.jpg?width=768&s=BSVam_2YUWeWXyhX5Lt-Qw\" alt=\"gettyimages 1232166951 e16782780.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/gettyimages-1232166951-e16782780-3.jpg?width=260&s=zS3tV-BpNAfkxHSmeXPpGA\"></picture>

<figcaption>TikTok đang phải rất nỗ lực để tuân thủ các yêu cầu của châu Âu về quản lý dữ liệu người dùng.</figcaption>

</figure>

<p>Ứng dụng truyền thông xã hội <a href=\"https://vietnamnet.vn/tiktok-tag835619272134093978.html\"><strong>TikTok </strong></a>thuộc sở hữu của gã khổng lồ công nghệ <a href=\"https://vietnamnet.vn/bytedance-tag10208780731643007190.html\"><strong>ByteDance </strong></a>(Trung Quốc) đã phải đối mặt với nhiều rào cản pháp lý trong năm 2023, đặc biệt là các vấn đề có liên quan đến quy trình quản lý dữ liệu người dùng. </p>

<p>Một thông tin không chính thức bị tiết lộ vào năm 2022 cho thấy nhân viên TikTok ở Trung Quốc có thể dễ dàng truy cập dữ liệu thông tin người dùng ở châu Âu và Mỹ, gây ra những luồng ý kiến tiêu cực của các cơ quan quản lý châu Âu về quy trình quản lý thông tin của TikTok.</p>

<p>Đại diện của nền tảng ứng dụng hàng đầu dành cho video ngắn này đã áp dụng nhiều biện pháp khác nhau, cố gắng thuyết phục thế giới rằng họ tuân thủ một quy trình hoạt động độc lập với công ty mẹ ByteDance ở Trung Quốc.</p>

<p>Đặc biệt, TikTok đã đưa ra một loạt cam kết nhằm giải quyết những lo ngại về hoạt động khai thác dữ liệu của mình theo Đạo luật dịch vụ kỹ thuật số (DSA) của châu Âu.</p>

<p>Những cam kết này nằm trong sáng kiến được gọi là ‘Dự án Clover’, bao gồm việc xây dựng các trung tâm dữ liệu độc lập ở châu Âu, cũng như áp dụng các quy trình kiểm soát và truy cập dữ liệu mới.</p>

<p>Việc cam kết đầu tư 12 tỷ euro được xem như một phần nỗ lực của TikTok nhằm thuyết phục các cơ quan quản lý châu Âu.</p>

<p>Khoản đầu tư mà TikTok cam kết sẽ kéo dài trong 10 năm tới, gồm kinh phí để xây dựng 3 trung tâm dữ liệu mới và chi phí thuê công ty bảo mật độc lập là NCC Group đảm nhiệm quy trình kiểm toán các hoạt động và kiểm soát dữ liệu của TikTok.</p>

<p>Đại diện TikTok cho biết hiện đã xây dựng xong một phần trung tâm dữ liệu sử dụng 100% năng lượng tái tạo tại Hamar (Na Uy) và sẽ bắt đầu bố trí các máy chủ nhằm mục đích lưu trữ dữ liệu của người dùng châu Âu từ mùa Hè năm 2024.</p>

<p>Trước đó, vào tháng 9/2023, TikTok đã bắt đầu chuyển dữ liệu người dùng châu Âu sang trung tâm dữ liệu đầu tiên của mình ở Ireland sau nhiều lần trì hoãn, và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2024.</p>

<p>Trung tâm dữ liệu thứ 2 ở Ireland sẽ tiếp tục được TikTok triển khai xây dựng trong thời gian tới. </p>

<p><em>(Theo Techcrunch)</em></p>

<div class=\"ck-cms-insert-neww-group vnn-template-noneditable articles-edit\" id=\"vnn-editor-1701450106302\" data-temp=\"template20\">

<article class=\"ck-cms-insert-news\" data-id=\"2221547\"><a href=\"/tiktok-tam-thoi-thoat-lenh-cam-tai-my-2221547.html\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/tiktok-tam-thoi-thoat-lenh-cam-tai-my-487.jpg?width=0&s=_qt4o02eG3UZ62q5xxDFTA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/tiktok-tam-thoi-thoat-lenh-cam-tai-my-487.jpg?width=260&s=lDzl-ApdHHQoQL2DKtjjhA\" alt=\"TikTok tạm thời thoát lệnh cấm tại Mỹ\"></picture></a>

<div class=\"insert-wiki-content\">

<h3 class=\"insert-wiki-title\"><a href=\"/tiktok-tam-thoi-thoat-lenh-cam-tai-my-2221547.html\">TikTok tạm thời thoát lệnh cấm tại Mỹ</a></h3>

<div class=\"insert-wiki-description\">Một thẩm phán liên bang đã tạm dừng lệnh cấm TikTok tại bang Montana – dự kiến có hiệu lực từ đầu năm 2024 - trong khi chờ xét xử.</div>

</div>

</article>

<article class=\"ck-cms-insert-news\" data-id=\"2215499\"><a href=\"/viet-nam-xep-thu-6-trong-so-10-quoc-gia-co-dong-nguoi-dung-tiktok-nhat-the-gioi-2215499.html\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/16/ty-le-nguoi-my-doc-tin-tuc-tren-tiktok-tang-gap-doi-so-voi-nam-ngoai-348.jpg?width=0&s=CI0XyaKfufQ4hVFONdq_vQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/16/ty-le-nguoi-my-doc-tin-tuc-tren-tiktok-tang-gap-doi-so-voi-nam-ngoai-348.jpg?width=260&s=CcX2iNsSlyMrSbjehei0ZA\" alt=\"Tỷ lệ người Mỹ đọc tin tức trên TikTok tăng gấp đôi so với năm ngoái\"></picture></a>

<div class=\"insert-wiki-content\">

<h3 class=\"insert-wiki-title\"><a href=\"/viet-nam-xep-thu-6-trong-so-10-quoc-gia-co-dong-nguoi-dung-tiktok-nhat-the-gioi-2215499.html\">Tỷ lệ người Mỹ đọc tin tức trên TikTok tăng gấp đôi so với năm ngoái</a></h3>

<div class=\"insert-wiki-description\">Reuters trích dẫn nghiên cứu gần đây của Pew Research Center cho thấy, số lượng người dùng Mỹ sử dụng TikTok để đọc tin tức đã tăng lên 43% so với 22% của năm 2022. Việt Nam hiện xếp thứ 6 trong số 10 quốc gia có đông người dùng TikTok nhất thế giới.</div>

</div>

</article>

<article class=\"ck-cms-insert-news\" data-id=\"2212118\"><a href=\"/hau-kiem-tra-tiktok-da-chuyen-bien-tich-cuc-ve-noi-dung-2212118.html\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/7/tiktok-chuyen-bien-tich-cuc-cac-noi-dung-doc-hai-da-giam-nhieu-1392.jpg?width=0&s=wDAZuMYfFPvYsp0fMK56bA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/7/tiktok-chuyen-bien-tich-cuc-cac-noi-dung-doc-hai-da-giam-nhieu-1392.jpg?width=260&s=pzN3XDYCx9ZoxkMmc1V87A\" alt=\"Tiktok chuyển biến tích cực, các nội dung độc hại đã giảm nhiều\"></picture></a>

<div class=\"insert-wiki-content\">

<h3 class=\"insert-wiki-title\"><a href=\"/hau-kiem-tra-tiktok-da-chuyen-bien-tich-cuc-ve-noi-dung-2212118.html\">Tiktok chuyển biến tích cực, các nội dung độc hại đã giảm nhiều</a></h3>

<div class=\"insert-wiki-description\">Sau khi Bộ TT&TT công bố kết luận kiểm tra, các nội dung độc hại trên TikTok đã giảm. Nền tảng này cũng chấp hành tốt hơn việc chặn, gỡ thông tin độc hại theo yêu cầu của Bộ.</div>

</div>

</article>

<article class=\"ck-cms-insert-news\" data-id=\"2218134\"><a href=\"/tiktok-da-sach-hon-so-voi-truoc-day-2218134.html\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/23/chophienocop-616.png?width=0&s=jwpZNrdTV1P3FkS_2YudbA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/23/chophienocop-616.png?width=260&s=TP1NAnH5DFMK4v4x2eeO0g\" alt=\"TikTok đã 'sạch' hơn so với trước đây\"></picture></a>

<div class=\"insert-wiki-content\">

<h3 class=\"insert-wiki-title\"><a href=\"/tiktok-da-sach-hon-so-voi-truoc-day-2218134.html\">TikTok đã 'sạch' hơn so với trước đây</a></h3>

<div class=\"insert-wiki-description\">Từng là một 'vấn nạn' với các nội dung đầy độc hại và nhạy cảm chính trị, nhưng với sự vào cuộc mạnh mẽ của cơ quan quản lý Nhà nước, nội dung trên TikTok đã trở nên lành mạnh hơn so với trước đây.</div>

</div>

</article>

<article class=\"ck-cms-insert-news\" data-id=\"2216224\"><a href=\"/nepal-cam-tiktok-trung-quoc-ra-mat-mang-internet-nhanh-nhat-the-gioi-2216224.html\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/18/cong-nghe-thu-7-12-79.jpg?width=0&s=_qGt7w65danQ0CMh0wScxA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/18/cong-nghe-thu-7-12-79.jpg?width=260&s=4MWYXweK23Ihca7AncV2lA\" alt=\"Nepal cấm TikTok, Trung Quốc ra mắt mạng Internet nhanh nhất thế giới\"></picture></a>

<div class=\"insert-wiki-content\">

<h3 class=\"insert-wiki-title\"><a href=\"/nepal-cam-tiktok-trung-quoc-ra-mat-mang-internet-nhanh-nhat-the-gioi-2216224.html\">Nepal cấm TikTok, Trung Quốc ra mắt mạng Internet nhanh nhất thế giới</a></h3>

<div class=\"insert-wiki-description\">Nepal cấm TikTok; Trung Quốc ra mắt mạng Internet nhanh nhất thế giới;... là những thông tin nổi bật trong bản tin công nghệ thứ 7 tuần này.</div>

</div>

</article>

</div>","displayType":1,"options":524288,"category":{"name":"Kinh tế số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/kinh-te-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/kinh-te-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/tiktok-cam-ket-dau-tu-12-ty-euro-xay-dung-trung-tam-du-lieu-doc-lap-o-chau-au-2221689.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/tiktok-cam-ket-dau-tu-12-ty-euro-xay-dung-trung-tam-du-lieu-doc-lap-o-chau-au-1.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/tiktok-cam-ket-dau-tu-12-ty-euro-xay-dung-trung-tam-du-lieu-doc-lap-o-chau-au-2.jpg","updatedDate":"2023-12-02T06:52:00","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"02/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2217165","title":"MobiFone triển khai hợp tác cung cấp hệ thống nền tảng Online Gaming","description":"Trung tâm Dịch vụ số MobiFone (Trung tâm MDS) đang tìm kiếm đối tác hợp tác triển khai cung cấp nền tảng Online Gaming trên mạng MobiFone giai đoạn 2023 - 2024.","displayType":1,"category":{"name":"Kinh tế số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/kinh-te-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/kinh-te-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mobifone-trien-khai-hop-tac-cung-cap-he-thong-nen-tang-online-gaming-2217165.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/mobifone-trien-khai-hop-tac-cung-cap-he-thong-nen-tang-online-gaming-176.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T08:08:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220757","title":"Doanh thu dịch vụ bưu chính Việt Nam chủ yếu là vận chuyển gói, kiện","description":"Doanh thu dịch vụ bưu chính trong nước tăng trưởng đều nhưng đang có dấu hiệu chững lại, trong đó, doanh thu từ dịch vụ gói, kiện chiếm đến 90%.","displayType":1,"category":{"name":"Kinh tế số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/kinh-te-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/kinh-te-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/doanh-thu-dich-vu-buu-chinh-viet-nam-chu-yeu-la-van-chuyen-goi-kien-2220757.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/doanh-thu-dich-vu-buu-chinh-viet-nam-chu-yeu-la-van-chuyen-goi-kien-1266.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T07:03:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220380","title":"Giá cước vận chuyển thương mại điện tử nên để thị trường quyết định","description":"Thay vì đưa ra giá sàn, đa số doanh nghiệp bưu chính cho rằng, giá cước vận chuyển trong lĩnh vực thương mại điện tử nên để thị trường quyết định và phải ưu tiên bảo vệ được người tiêu dùng.","displayType":1,"category":{"name":"Kinh tế số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/kinh-te-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/kinh-te-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-cuoc-van-chuyen-thuong-mai-dien-tu-nen-de-thi-truong-quyet-dinh-2220380.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/screenshot-2023-11-28-at-172112-1096.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T16:51:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220705","title":"Bộ TT&TT công nhận MobiEdu và MobiFone Meet là nền tảng số quốc gia","description":"Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng trao quyết định công nhận nền tảng họp trực tuyến MobiFone Meet và nền tảng học trực tuyến mở đại trà MobiEdu là nền tảng số quốc gia tiềm năng.","displayType":1,"category":{"name":"Kinh tế số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/kinh-te-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/kinh-te-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bo-tt-tt-cong-nhan-mobiedu-va-mobifone-meet-la-nen-tang-so-quoc-gia-2220705.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/bo-tttt-cong-nhan-mobiedu-va-mobifone-meet-la-nen-tang-so-quoc-gia-1077.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T16:21:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220041","title":"Startup Việt phát triển app thuê xe, nhắm vào thị trường quy mô tỷ USD","description":"App thuê xe là mô hình kinh doanh chỉ vừa mới xuất hiện tại Việt Nam. Giá thuê xe của dịch vụ này hiện từ 200.000 - 400.000 đồng cho mỗi 2 tiếng đồng hồ sử dụng.","displayType":1,"category":{"name":"Kinh tế số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/kinh-te-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/kinh-te-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/startup-viet-phat-trien-app-thue-xe-nham-vao-thi-truong-quy-mo-ty-usd-2220041.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/startup-viet-phat-trien-app-thue-xe-nham-vao-thi-truong-quy-mo-ty-usd-480.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T14:06:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220644","title":"Doanh nghiệp đừng sợ hay trốn tránh đối mặt với tin giả","description":"Ông Nguyễn Bá Diệp, đồng sáng lập MoMo, cho rằng các doanh nghiệp nói chung, và các doanh nghiệp trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng cần chủ động có kịch bản ứng phó với tin giả.","displayType":1,"category":{"name":"Kinh tế số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/kinh-te-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/kinh-te-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/doanh-nghiep-dung-so-hay-tron-tranh-doi-mat-voi-tin-gia-2220644.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/doanh-nghiep-dung-so-hay-tron-tranh-doi-mat-voi-tin-gia-681.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T11:59:35","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220548","title":"Trung tâm dữ liệu dưới biển đầu tiên trên thế giới sắp chính thức hoạt động","description":"Trung Quốc tiến thêm một bước trong kế hoạch xây dựng trung tâm dữ liệu thương mại đầu tiên trên thế giới dưới biển.","displayType":1,"category":{"name":"Kinh tế số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/kinh-te-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/kinh-te-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/trung-tam-du-lieu-duoi-bien-dau-tien-tren-the-gioi-sap-chinh-thuc-hoat-dong-2220548.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/trung-tam-du-lieu-duoi-bien-dau-tien-tren-the-gioi-sap-chinh-thuc-hoat-dong-342.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T09:31:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2177401","title":"Hiến kế 'chắp cánh, mở đường' cho các nền tảng số Việt Nam","description":"Để các nền tảng số Việt Nam phát triển, nhiều ý kiến cho rằng cơ quan quản lý Nhà nước nên tham gia sâu hơn ở vai trò cầu nối, bên cạnh việc hoàn thiện hành lang pháp lý.","displayType":1,"category":{"name":"Kinh tế số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/kinh-te-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/kinh-te-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hien-ke-chap-canh-mo-duong-cho-cac-nen-tang-so-viet-nam-2177401.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/hien-ke-chap-canh-mo-duong-cho-cac-nen-tang-so-viet-nam-158.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T07:52:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220342","title":"100 doanh nghiệp tiêu biểu sẽ tham gia Gian hàng Quốc gia Việt Nam","description":"Ngày 28/11/2023, Cục Xúc tiến thương mại và Alibaba.com - nền tảng thương mại điện tử B2B đã mở đăng ký cho chương trình Gian hàng Quốc gia Việt Nam trên sàn TMĐT Alibaba.com để chọn lựa 100 doanh nghiệp xuất sắc tham gia gian hàng này.","displayType":1,"category":{"name":"Kinh tế số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/kinh-te-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/kinh-te-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/100-doanh-nghiep-tieu-bieu-tham-gia-gian-hang-quoc-gia-viet-nam-2220342.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/100-doanh-nghiep-tieu-bieu-se-tham-gia-gian-hang-quoc-gia-viet-nam-981.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T16:15:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220084","title":"Cách thức Australia quản lý dịch vụ thanh toán điện tử Apple Pay và Google Pay","description":"Ngày 27/11, chính phủ Australia (Úc) cho biết sẽ đưa Apple Pay, Google Pay và các dịch vụ thanh toán kỹ thuật số khác vào cùng phạm vi quản lý như thẻ tín dụng và các khoản thanh toán khác.","displayType":1,"category":{"name":"Kinh tế số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/kinh-te-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/kinh-te-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cach-thuc-australia-quan-ly-dich-vu-thanh-toan-dien-tu-apple-pay-va-google-pay-2220084.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/cach-thuc-australia-quan-ly-dich-vu-thanh-toan-dien-tu-apple-pay-va-google-pay-805.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T14:34:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219873","title":"Trung Quốc tăng trưởng chất lượng cao dựa vào giao dịch số và thương mại điện tử","description":"Sự nổi lên của Trung Quốc với tư cách là nền kinh tế kỹ thuật số tiên tiến của thế giới, được thúc đẩy bởi các hệ sinh thái kỹ thuật số phát triển của những gã khổng lồ Internet đại lục.","displayType":1,"category":{"name":"Kinh tế số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/kinh-te-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/kinh-te-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/trung-quoc-tang-truong-chat-luong-cao-dua-vao-giao-dich-so-va-thuong-mai-dien-tu-2219873.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/trung-quoc-tang-truong-chat-luong-cao-dua-vao-giao-dich-so-va-thuong-mai-dien-tu-140.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T09:01:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2176296","title":"Nền tảng số Việt đang gặp khó ở đâu?","description":"Chuyển đổi số cần đến nền tảng số Việt Nam. Muốn vậy, phải giải được các \"điểm đen\" trong quá trình phát triển nền tảng số.","displayType":1,"category":{"name":"Kinh tế số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/kinh-te-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/kinh-te-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nen-tang-so-viet-dang-gap-kho-o-dau-2176296.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/nen-tang-so-viet-dang-gap-kho-o-dau-257.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T08:24:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219947","title":"Kỳ vọng chiếm lĩnh thị phần, hãng xe điện Trung Quốc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ","description":"Hãng ô tô điện Trung Quốc Nio đang thúc đẩy ứng dụng công nghệ robot và trí tuệ nhân tạo (AI) vào quy trình sản xuất, kỳ vọng tạo bước đột phá nhằm chiếm lĩnh thị trường toàn cầu.","displayType":1,"category":{"name":"Công nghệ","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ky-vong-chiem-linh-thi-phan-hang-xe-dien-trung-quoc-day-manh-ung-dung-cong-nghe-2219947.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/ky-vong-chiem-linh-thi-phan-hang-xe-dien-trung-quoc-day-manh-ung-dung-cong-nghe-1445.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T05:31:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219885","title":"Căng thẳng câu chuyện giao hàng trên sàn thương mại điện tử","description":"Trong khi Hiệp hội Bưu chính và Vietnam Post cho rằng, việc chỉ định đơn vị giao hàng trên các sàn thương mại điện tử có dấu hiệu độc quyền và cạnh tranh không lành mạnh, đại diện các sàn cho biết, nhu cầu khách hàng mới là quan trọng.","displayType":1,"category":{"name":"Kinh tế số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/kinh-te-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/kinh-te-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cang-thang-cau-chuyen-giao-hang-tren-san-thuong-mai-dien-tu-2219885.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/hue-5344-1247.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T18:02:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219621","title":"Robot dần trở thành một phần cuộc sống tại Hàn Quốc","description":"Những thay đổi về luật quản lý sử dụng robot biến những cỗ máy trở thành một phần cuộc sống hằng ngày tại xứ sở Kim Chi.","displayType":1,"category":{"name":"Kinh tế số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/kinh-te-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/kinh-te-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/robot-dan-tro-thanh-mot-phan-cuoc-song-tai-han-quoc-2219621.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/robot-dan-tro-thanh-mot-phan-cuoc-song-tai-han-quoc-437.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T10:31:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218492","title":"Doanh nghiệp bưu chính tụ hội tại diễn đàn châu Á - Thái Bình Dương","description":"Các doanh nghiệp bưu chính đang họp mặt tại Diễn đàn Doanh nghiệp Bưu chính khu vực châu Á – Thái Bình Dương để cùng nhau tìm hướng đi trong thời đại công nghệ số.","displayType":1,"category":{"name":"Kinh tế số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/kinh-te-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/kinh-te-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/anh-tai-nganh-buu-chinh-tu-hoi-tai-dien-dan-chau-a-thai-binh-duong-2218492.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/doanh-nghiep-buu-chinh-tu-hoi-tai-dien-dan-chau-a-thai-binh-duong-456.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T09:57:10","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2175867","title":"Chuyển đổi số Việt Nam: Nền tảng nội cạnh tranh sòng phẳng cùng hàng ngoại","description":"Nhiều số liệu đang cho thấy, các nền tảng Việt hoàn toàn không thua kém nền tảng nước ngoài. Nền tảng số nội chính là lời giải cho bài toán chuyển đổi số Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chuyen-doi-so-viet-nam-nen-tang-noi-canh-tranh-song-phang-cung-hang-ngoai-2175867.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/chuyen-doi-so-viet-nam-nen-tang-noi-canh-tranh-song-phang-cung-hang-ngoai-267.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T08:10:24","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219847","title":"Hàng trăm nghìn lượt sử dụng ví điện tử VETC qua trạm thu phí không dừng","description":"Chỉ với một vài thao tác đơn giản trên điện thoại thông minh, tài xế có thể linh hoạt nạp/rút tiền từ tài khoản/thẻ ngân hàng, thanh toán cho các dịch vụ thu phí không dừng, đổ xăng không tiền mặt...","displayType":1,"category":{"name":"Kinh tế số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/kinh-te-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/kinh-te-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hang-tram-nghin-luot-su-dung-vi-dien-tu-vetc-qua-tram-thu-phi-khong-dung-2219847.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/hang-tram-nghin-luot-su-dung-vi-dien-tu-vetc-qua-tram-thu-phi-khong-dung-1085.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-26T16:18:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218697","title":"Anh thắt chặt quản lý các trang web dùng cookie thu thập thông tin người dùng","description":"Anh vừa đưa ra các biện pháp mới nhằm quản lý chặt chẽ đối với hoạt động của các trang web sử dụng cookie để thu thập thông tin của người dùng với mục đích quảng cáo.","displayType":1,"category":{"name":"An toàn thông tin","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/an-toan-thong-tin","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/an-toan-thong-tin","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/anh-that-chat-quan-ly-cac-trang-web-su-dung-cookie-thu-thap-thong-tin-nguoi-dung-2218697.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/24/anh-that-chat-quan-ly-cac-trang-web-su-dung-cookie-thu-thap-thong-tin-nguoi-dung-648.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-25T00:01:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219226","title":"Thu hút đầu tư sản xuất các sản phẩm IoT, trí tuệ nhân tạo tại Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai","description":"Sáng 24/11, tại Bà Rịa - Vũng tàu đã diễn ra Hội thảo “Kết nối cung cầu về sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số khu vực miền Nam”.","displayType":1,"category":{"name":"Kinh tế số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/kinh-te-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/kinh-te-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-hut-dau-tu-san-xuat-cac-san-pham-iot-tri-tue-nhan-tao-tai-ba-ria-vung-tau-2219226.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/25/bariavungtau-864.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-24T18:37:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218323","title":"Nhiều giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản trên sàn thương mại điện tử","description":"Khẳng định vai trò quan trọng của hoạt động thương mại điện tử (TMĐT) trong phát triển kinh tế xã hội, UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành nhiều quyết sách quan trọng nhằm hỗ trợ hộ sản xuất nông sản lên sàn TMĐT.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhieu-giai-phap-thuc-day-tieu-thu-nong-san-tren-san-thuong-mai-dien-tu-2218323.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/24/nhieu-giai-phap-thuc-day-tieu-thu-nong-san-tren-san-thuong-mai-dien-tu-457.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-24T10:47:19","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218430","title":"Nga dừng trợ cấp cho các doanh nghiệp lớn không ứng dụng trí tuệ nhân tạo","description":"Từ năm 2024, Nga sẽ bắt đầu áp dụng chính sách giới hạn, chỉ trợ cấp ngân sách cho các công ty lớn có ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động.","displayType":1,"category":{"name":"Kinh tế số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/kinh-te-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/kinh-te-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nga-se-chi-tro-cap-cho-cac-doanh-nghiep-lon-co-ung-dung-tri-tue-nhan-tao-2218430.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/23/nga-se-chi-tro-cap-cho-cac-doanh-nghiep-lon-co-ung-dung-tri-tue-nhan-tao-1335.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-24T00:01:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218089","title":"Tencent bắt tay ba nhà mạng lớn Trung Quốc xoá ‘rào cản’ người dùng ví điện tử","description":"Tencent Holdings hợp tác với ba nhà khai thác viễn thông lớn nhất Trung Quốc, cho phép người dùng ví kỹ thuật số thực hiện thanh toán bằng mã QR WeChat.","displayType":1,"category":{"name":"Kinh tế số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/kinh-te-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/kinh-te-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tencent-bat-tay-ba-nha-mang-lon-trung-quoc-xoa-rao-can-nguoi-dung-vi-dien-tu-2218089.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/23/tencent-bat-tay-ba-nha-mang-lon-trung-quoc-xoa-rao-can-nguoi-dung-vi-dien-tu-160.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-23T09:11:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217990","title":"Những ‘vị vua không ngai’ của thế giới tiền điện tử đã ‘ngã ngựa’","description":"Nhà sáng lập Binance Triệu Trường Bằng (Changpeng Zhao hay còn được biết tới là CZ) trở thành biểu tượng quyền lực tiếp theo ‘ngã ngựa’ trong bối cảnh biến động của thế giới tiền điện tử suốt hai năm qua.","displayType":1,"category":{"name":"Kinh tế số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/kinh-te-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/kinh-te-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/diem-mat-nhung-vi-vua-khong-ngai-cua-the-gioi-tien-dien-tu-da-nga-ngua-2217990.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/22/diem-mat-nhung-vi-vua-khong-ngai-cua-the-gioi-tien-dien-tu-da-nga-ngua-1266.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-23T07:11:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217979","title":"Broadcom hoàn tất thương vụ kỷ lục mua lại công ty công nghệ đám mây VMware","description":"Broadcom tuyên bố đã vượt qua mọi rào cản pháp lý để triển khai thương vụ kỷ lục trị giá 69 tỷ USD mua lại công ty công nghệ đám mây VMware.","displayType":1,"category":{"name":"Kinh tế số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/kinh-te-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/kinh-te-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/broadcom-hoan-tat-thuong-vu-ky-luc-mua-lai-cong-ty-cong-nghe-dam-may-vmware-2217979.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/23/broadcom-hoan-tat-thuong-vu-ky-luc-mua-lai-cong-ty-cong-nghe-dam-may-vmware-101.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-23T06:31:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa